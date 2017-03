También vuelve la B Deportes 10/03/2017 Redacción Leer mas ...

El clásico entre Chacarita Juniors y Nueva Chicago y la visita del escolta Argentinos Juniors a Instituto de Córdoba serán los partidos más destacados que tendrá hoy la reanudación del torneo de la Primera B Nacional, en el marco de su vigésimo segunda fecha. Será a partir de las 17:05 cuando Chacarita, tercero con 34 puntos, recibirá a Chicago (26), en un duelo en el que los dos necesitan imperiosamente las tres unidades para no perderle pisada a los que pretenden buscar el ascenso a Primera División. En tanto, Argentinos, que se encuentra en posición de ascenso con 36 puntos, visitará a Instituto, desde las 21:05, y de ganar quedará como único líder, a la espera de lo que haga mañana Guillermo Brown de Puerto Madryn (38), que recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero. Esta es la programación: viernes 10, a las 17, Brown de Adrogué-Boca Unidos y Chacarita-Nueva Chicago; a las 21, Douglas Haig-Flandria; Crucero del Norte-Los Andes e Instituto-Argentinos Juniors; a las 21:30 San Martín de Tucumán-Gimnasia y Esgrima de Jujuy; sábado 11, a las 17, Villa Dálmine-Santamarina; Brown (Madryn)-Central Córdoba y Atlético Paraná-Independiente Rivadavia; a las 19:05 All Boys-Almagro y a las 20, Estudiantes (San Luis)-Juventud Unida.

Posiciones: Guillermo Brown 38 puntos; Argentinos 36; Chacarita 34; Indep. Rivadavia 31; Instituto y Almagro 29; Ferro 28; Chicago y Boca Unidos 26; San Martín, All Boys y Brown (A) 25; V. Dálmine, Douglas, Ctral.Cba, Estudiantes y Los Andes 24; Santamarina 22; Gimnasia (J) y J.Unida 21; A.Paraná 20; Crucero y Flandria 17.