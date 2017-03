Vélez fue más que Estudiantes Deportes 10/03/2017 Redacción ¡VOLVIO EL FUTBOL!

Vélez venció anoche sobre la hora a Estudiantes de La Plata por 3 a 2 en la reanudación del torneo de Primera División, en el estadio José Amalfitani, por la decimoquinta fecha. Para Vélez anotaron Mariano Pavone, en dos oportunidades, y el uruguayo Diego Zabala, en tanto que para Estudiantes convirtieron Augusto Solari y Javier Toledo. Fue un triunfo importante para el Fortín, que le permite crecer en la tabla además de engrosar el promedio, mientras que el Pincha no se pudo acercar al puntero Boca.



EN PARANA

Patronato recibirá este viernes a Arsenal en la continuidad de la decimoquinta fecha del Torneo de Primera, en el cual buscará ganar en el reinicio del campeonato ante un rival que está necesitado de triunfos en el ámbito local. El encuentro se disputará en el estadio Presbítero Bartolomé Grella a partir de las 21, será controlado por el árbitro Facundo Tello e irá televisado en directo por la TV Pública. Patronato tiene 18 puntos y su desempeño en la primera parte del torneo fue irregular, por lo cual intentará quedarse con los tres puntos como local para empezar de la mejor manera la segunda mitad del campeonato y tener una campaña aceptable. El conjunto de Sarandí tiene 8 unidades y es el último de la tabla de posiciones mientras que además está cerca de los puestos de descenso, por lo cual buscará una victoria que le permita tomar un poco de aire. La semana pasada Arsenal logró un importante triunfo por 2 a 0 como visitante sobre Juan Aurich de Perú en el partido de Ida de la primera fase de la Copa Sudamericana y la revancha se jugará el próximo 11 de mayo. Las siguientes son las probables formaciones de los equipos:

Patronato: Lautaro Geminiani, Walter Andrade, Renzo Vera y Lucas Márquez; Lautaro Comas, Marcelo Guzmán, Damián Lemos, Damián Arce; Fernando Telechea y Matías Quiroga. DT: Rubén Darío Forestello.

Arsenal: Fernando Pellegrino; Sergio Velázquez, Marcos Curado, Jonathan Bottinelli, Claudio Corvalán; Leandro Marín, Franco Bellocq, Federico Milo, Lucas Wílchez; Juan Sánchez Sotelo y Joaquín Boghossian. DT: Humberto Grondona.



ASI SIGUE LA 15ª FECHA

Luego de la reprogramación, la 15ª jornada se jugará de la siguiente manera: sábado 11, a las 17, Defensa vs. Newell's y San Lorenzo vs. Belgrano; a las 19:10, Banfield vs. Boca y a las 20, San Martín de San Juan vs. Huracán; domingo 12, a las 17, Racing vs. Lanús; Gimnasia vs. Quilmes y Temperley vs. Tigre; a las 19:10, River vs. Unión y Rosario Central vs. Sarmiento; a las 20,15, Atlético Tucumán vs. Sarmiento; lunes 13, a las 19, Aldosivi vs. Atlético de Rafaela y a las 21,15, Colón vs. Olimpo.



PROCESADOS

La Sala I de la Cámara Federal confirmó ayer el procesamiento de los exjefes de Gabinete Aníbal Fernández y Jorge Milton Capitanich por presuntos manejos irregulares de fondos públicos en el programa gubernamental "Fútbol para Todos", como así también del expresidente de AFA Luis Segura. Fuentes judiciales informaron que el Tribunal ratificó la acusación que en primera instancia había fijado la jueza María Servini de Cubría. La Cámara acusó a Fernández y Capitanich por violación de los deberes de funcionario público y les impuso un embargo de 10 millones de pesos a cada uno. En tanto, a Segura y demás dirigentes de AFA se los acusa del delito de administración fraudulenta agravada en perjuicio del Estado Nacional, y a aquel se le trabó un embargo de 50 millones de pesos. Por el mismo delito, quedaron procesados Carlos Portell, extesorero de la AFA; Miguel Silva y Rafael Savino, exsecretarios generales; de Rubén Raposo, exgerente financiero; y José Lemme, actual presidente de Defensa y Justicia. El Tribunal impuso embargos de 20 millones a Savino, Silva, Leme, Portel y Raposo; y de unos cinco millones para el exvicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto, a quien le confirmaron el procesamiento por el delito de peculado. En tanto, el excoordinador del programa "Fútbol para Todos" Pablo Paladino fue sobreseído. Según la investigación, los fondos públicos en lugar de ir a los clubes, era desviado a operaciones financieras o se utilizaban para otros fines. "Los presuntos desvíos cometidos en el seno de la AFA, desde que entró en vigor el contrato asociativo con la JGM, sólo habrían sido posibles a raíz de la falta de control desde este último organismo. Es decir, de no ser por la inacción del Estado en ese aspecto, la maniobra no habría continuado durante más de cinco años", sostuvo el Tribunal.