Galassi propone al FPCyS como alternativa política Locales 09/03/2017 Redacción El actual diputado provincial estuvo en Rafaela, para tomar la visión de los afiliados del Socialismo ante la actualidad política. "No queremos la corrupción kirchnerista ni la mirada cómplice al empresariado del macrismo", dijo el ex Ministro de Gobierno. Asegura que sectores del radicalismo y otras fuerzas, seguirán en el FPCyS, que todavía no tiene nombres para las candidaturas a diputado nacional.

FOTO J. BARRERA. EN RAFAELA./ Junto a la concejal Natalia Enrico, Rubén Galassi visitó la redacción de LA OPINION.

El diputado provincial Rubén Galassi, una de las principales armas legislativas que el Frente Progresista Cívico y Social tiene en la Legislatura, ratificó que la coalición de partidos se presentará como tal a las próximas elecciones con candidatos a diputados nacionales, llevando como consigna una posición intermedia entre el kirchnerismo y el macrismo.

El socialista visitó nuestra ciudad para mantener un encuentro con militantes en la noche del martes. "Tuvimos un plenario muy importante, con la presencia de la concejal Natalia Enrico, el diputado Omar Martínez y el secretario general del Partido, Sebastián Piumetti. Estuvieron también compañeros y compañeras que tienen responsabilidades en el Ejecutivo Provincial y trabajan en instituciones para compartir un diagnóstico sobre la realidad del país, la provincia y Rafaela. Y empezar a planificar lo que es inminente: el proceso electoral de este año", indicó en una visita a la redacción de LA OPINION.

En cuanto al diagnóstico de la actualidad, dijo que está "la preocupación por la marcha de la economía del país. Todos los días hay señales preocupantes. El plan económico procura productividad en un mundo complejo, con una Argentina que no está preparada para que, de la noche a la mañana, se levanten las barreras para las importaciones", describió.

"Nosotros entendíamos que el proceso del kirchnerismo estaba agotado, que había que superarlo. Había puesto de enemigo al campo y tenía que confrontarlo. Nosotros nunca compartimos esa mirada: para nosotros, el campo es un sector dinámico que hay que apuntalar. Ahora, el macrismo rápidamente le otorgó un montón de beneficios y paralelamente le puso techo a las paritarias. Estamos siempre en un vaivén: parece que estamos siempre en un extremo u otro", dijo.

"Como socialistas nos negamos a que sea la aceptación o no a estas miradas, sino que queremos discutir un programa de desarrollo, que para algunas ramas de la actividad, pueden ponerse barreras arancelarias, para permitir un desarrollo más equilibrado, con exigencias, metas y objetivos; que haya subsidios en los servicios, pero no el indiscriminado del kirchnerismo", mencionó

"Estos son los desequilibrios. No queremos la corrupción del kirchnerismo: la repudiamos y la combatimos. Pero tampoco queremos la mirada cómplice al empresariado como tiene el macrismo. No dicen qué es lo que van a hacer: asustan con el otro. Nosotros queremos construir una alternativa diferente para Argentina".

"Nosotros somos un proyecto político, que tiene responsabilidades en Santa Fe. Hay que fortalecer el Frente Progresista, con los que quieran participar genuinamente. Honrando lo que fueron los valores históricos que le dieron nacimiento y lo que hemos sostenido como coalición de Gobierno en estos casi 9 años", sentenció.

"Habrá alguno que siente que ya no está contenido y prefiere mirar otra experiencia y piensa en cambiar de barco. Cada uno de esos sectores tendrá que explicarlo. Pero por lo que venimos charlando, la mayoría de la UCR, del PDP, la CC-ARI, ni hablar del socialismo, y del resto de los partidos que participan del Frente, vamos a continuar con esta construcción política y vamos a conformar una nómina de candidatos para las elecciones nacionales que confronte con el proyecto de Cambiemos, con el que quieren volver al pasado con lo peor del kirchnerismo y que generen una instancia superadora", dijo sobre la actualidad de la coalición gobernante.

En cuanto a las candidaturas, prefirió evitar dar nombre propios. "Ya habrá tiempo", dijo y habilitó la posibilidad de ampliar el Frente Progresista. "Estamos abiertos a conversaciones con distintos actores políticos y sociales, como los gremios. No para invitarlos a que se afilien a un partido o que se sumen al Frente, sino para recorrer un camino común, una estrategia de defensa de los trabajadores, de los pequeños productores, del federalismo en serio", indicó.



REALIDAD SANTAFESINA

En cuanto a las paritarias, dijo que "en Santa Fe se parte desde otra realidad",

Aunque marcó que "hay un escenario de conflictividad social" a nivel nacional dijo que en las paritarias santafesinas "se parte desde otra realidad". "Cuando se sienten a negociar, seguramente habrá una propuesta superadora, y creo que vamos a superar la situación conflictiva", dijo, de manera esperanzadora.