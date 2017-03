Habría un patrón común en robos a viviendas Policiales 09/03/2017 Redacción LO ADMITIO EL SUBSECRETARIO ROLANDO GALFRASCOLI

Ampliar FOTO ARCHIVO CON EL INTENDENTE. Rolando Galfrascoli también se reunió con Luis Castellano.

En la mañana de este miércoles, el subsecretario de Investigación Criminal y Policías Especiales de Santa Fe, Rolando Galfrascoli, visitó nuestra ciudad para continuar trabajando en materia de seguridad.

En la oportunidad habló sobre distintos hechos sucedidos en Rafaela previamente a una reunión con el intendente Luis Castellano. No dio precisiones sobre nuevos agentes para la Unidad Regional V ni sobre los Gendarmes y el convenio con Nación.

“Hoy no hablamos en la reunión de trabajo ni de drogas ni de trata”, expresó a la prensa el funcionario provincial y agregó que, “hablamos de la emergencia en la violencia de género y del tema de los delitos contra la propiedad”.

Durante la jornada, Galfrascoli se reunió con los integrantes de los equipos territoriales que están trabajando en el nuevo área de Policía de Investigaciones de la provincia, la cual surge de la unificación de la Agencia de Trata, la Dirección de Drogas y la PDI.

Además, mantuvo una reunión con el intendente Luis Castellano en el despacho del quinto piso del edifico municipal.



HECHOS CONTRA

LA PROPIEDAD

“No voy a adelantar -afirmó Galfrascoli- si es una banda organizada o no, pero hay un patrón que nos ayuda a ligar distintos hechos contra la propiedad. En materia de motos, seguro lo hay, y en materia de los escruches que generan tanta bronca y conmoción porque te desvalijan, te violan la parte más íntima de tu propiedad y de tu esfera y libertad que querés proteger que es tu casa, hay patrones también que se han detectado”, informó.

El funcionario afirmó además que, “hay que ir a las cabezas y yo creo que en ambos tipos de delito que preocupan a Rafaela, son otros de los delitos que tenemos que atacar a partir de esta línea: análisis criminal e inteligencia criminal”.



UNIFICACION

DE AGENCIAS

El Subsecretario comentó que uno de los principales avances hasta el momento fue la unificación de “la Agencia de Trata, la Dirección de Drogas y la PDI en una sola Policía de Investigación a nivel provincial. Antes estaban separadas pero ahora van trabajar como un cuerpo de policía unificado que investiga, que tiene su jefe a nivel provincial, Daniel Corbellini, y una subjefa, la comisario Mónica Viviani. Ellos son los encargados de conducir esta fuerza”, especificó.



AGENTES A

RAFAELA

Sin detallar la cantidad de efectivos que piensan destinar a Rafaela, el funcionario provincial aseguró: “Creo que es el momento de trabajar fuertemente en la reasignación para Rafaela y el resto de los encargados de las Unidades Regionales del interior estarán haciendo exactamente lo mismo. Lo que sí tiene que quedarle claro a la gente de Rafaela es que no hay un Ministro y un Gobernador que miran para otro lado”.

Al igual que en cada una de sus visitas a la ciudad, volvió a remarcar con vehemencia que, “en Rafaela tenemos el más alto índice de operatividad de la Provincia de Santa Fe en materia de estupefacientes. La Fiscalía y el Juzgado Federal son los más operativos de la Provincia. En drogas tenemos una brigada superactiva que el año pasado produjo 56 procedimientos trabajando en coordinación con la Justicia Federal de la ciudad, que en mi opinión trabaja muy bien”.

También remarcó que “la gente siempre espera más, pero nosotros no decidimos el paquete de medidas, sino que producimos investigaciones que están en manos de la Fiscalía y la Justicia Federal de Rafaela. Y les digo que no se preocupen, los tiempos los manejan ellos y los han manejado bien".



VUELTA DE

GENDARMERIA

El regreso de Gendarmería Nacional, “es una preocupación del Gobernador que la ha planteado en el último Consejo de Seguridad Nacional en Mendoza”, declaró el Subsecretario. “Nosotros creemos que con la Policía de la Provincia de Santa Fe alcanza pero es mucho mejor y está claro que, cuando tenés el apoyo, el complemento y la posibilidad de contar con las Fuerzas Federales y se trabaja coordinadamente, el resultado llega mucho más rápido y es positivo”.

“Este reclamo que el Intendente hace pensando en Rafaela -dijo-, el gobernador y el Ministro de Seguridad lo hacen pensando en la provincia de Santa Fe y el reclamo incluye, obviamente a Rafaela, para retomar y recobrar la cantidad de efectivos que ayudaban y mucho para asegurar la seguridad pública”, aseguró.