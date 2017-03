Los municipales realizan hoy su primer paro Locales 09/03/2017 Redacción Ayer, la FESTRAM ratificó la medida de fuerza que se desarrollará hoy. Y anticipó otras 48 horas de paro para el 14 y el 15 ante la "exigua propuesta" del 19,5%. Los servicios municipales se verán restringidos en el día de la fecha. Por otra parte, Darío Cocco fue reelecto con el 94% de los votos.

Ampliar FOTO SEOM VOTACION./ Ayer, Darío Cocco fue reelecto en el cargo de Secretario General del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales.

Los trabajadores municipales de la provincia nucleados en FESTRAM (entre los cuales se encuentran los del SEOM) ratificaron el paro de 24 horas para la presente jornada y otro de 48 para la semana que viene por "falta de una nueva convocatoria a una mesa paritaria" del sector.

"El plenario de secretarios generales resolvió un paro por 24 horas para mañana jueves 9 de marzo y de 48 hs para el martes 14 y miércoles 15 del corriente mes", indicó la FESTRAM a través de un comunicado. Parece que habrá poco tiempo para convocar a paritarias y evitar la medida de fuerza de la semana próxima

A la hora de argumentar la medida de fuerza, indicaron que "la exigua propuesta del 19,5 por ciento pagadero en marzo y julio, y la falta de reconocimiento a la pérdida del poder adquisitivo del salario durante 2016 son dos elementos que motivan a la Federación a sostener las medidas anunciadas".

Como consecuencia de esta medida de fuerza, se verán modificados los servicios municipales en nuestra ciudad.

Anoche no funcionó el servicio de recolección domiciliaria de residuos. Se retomará esta noche, con normalidad (se sacan los residuos recuperables).

El Relleno Sanitario y la Estación de Residuos Clasificados permanecerán cerrados.

El Servicio de minibuses no funcionará, como así tampoco la Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC).

Por su parte, la Protección Vial y Comunitaria y Guardia Urbana Rafaelina trabajarán con guardias mínimas durante todo el día.

Las puertas del Municipio permanecerán cerradas más allá de que la modalidad del paro sea con presencia en los lugares de trabajo. No habrá atención al público en Moreno 8, como tampoco en las dependencias externas. Además no se dictarán clases en los organismos dependientes de la Municipalidad de Rafaela.

En los centros de salud Municipales que funcionan en los barrios Virgen del Rosario y 2 de Abril no habrá atención. El resto atenderá normalmente.



REELECCION DE COCCO

Durante la jornada del miércoles, los trabajadores municipales y comunales de Rafaela, Esperanza y las 42 comunas adheridas a SEOM, se acercaron a las urnas ubicadas en cada lugar de trabajo para expresar su voluntad. El 94% de los votos efectuados fue a favor de la Lista Naranja.

Los comicios fueron fiscalizados por el Ministerio de Trabajo de la Nación, y se desarrollaron con total normalidad, en un ambiente de paz y compañerismo. Así se votó por la nueva Comisión Directiva, Comisión Revisora de Cuentas y Delegados Congresales ante FESTRAM.

Al respecto, Darío Cocco agradeció “profundamente el apoyo recibido por parte de todos los trabajadores y trabajadoras, y el evidente compromiso que demuestra el nivel de participación que hubo. Sinceramente estas instancias siempre nos dejan con una enorme satisfacción y orgullo, porque queda a la vista el cariño y la pertenencia que tienen los trabajadores con el sindicato".

“Esta elección fue especial porque sucedió en un contexto de incertidumbre a nivel nacional para todos los compañeros, de lucha, y creemos que quedó demostrado que cuando los gobiernos intentan avasallar nuestros derechos, es cuando más unidos y sindicalizados nos van a encontrar”.

“El apoyo de los compañeros y compañeras es el resultado de una administración transparente y austera de los recursos del gremio. Con honestidad, gestión y el trabajo permanente de todo el equipo para el crecimiento del gremio, y prometemos seguir trabajando de esa manera para el bienestar de todos. Esto redobla nuestro compromiso para con los compañeros que nos depositan su confianza".