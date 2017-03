SanCor y la "confidencialidad" sobre su reestructuración

SanCor Cooperativas Unidas Ltda. afirmó anoche que trabaja en el desarrollo de diversas líneas de acción para afrontar de "manera cabal" los desafíos que se le presentan, "en el proceso de reconversión y reestructuración iniciado tiempo atrás", pero advirtió que no brindará información al respecto.

"A pesar de las dificultades que atraviesa actualmente la Cooperativa, la misma continúa trabajando en la gestión de diferentes alternativas", consignó esta noche SanCor en un escrito, en el que entre otros argumentos señala que la

disminución en la remisión de leche por parte de los tambos, obligó a la suspensión de actividades en distintas plantas. Puntualmente se habla del cierre, momentáneo al menos, de las unidades de Brinkmann, Charlone, Moldes y Centeno, aunque también podrían sufrir el mismo destino unidades como las de La Carlota y Devoto.

"Por razones de estricta confidencialidad y atento a la prudencia necesaria en el cierre de las distintas gestiones y negociaciones en marcha, desde la empresa no se ampliará información hasta que surjan definiciones al respecto. Aclaramos además que cuando esto suceda, será a través de los canales oficiales habituales", indicó el comunicado.

También señaló que "diferentes circunstancias vienen afectando en forma severa la actividad del sector lácteo nacional en general y la de SanCor en particular, entre las que se encuentran cuestiones de mercado (tanto el doméstico como el internacional)".

Además, incluyó al "clima adverso (con inundaciones que golpearon en forma recurrente las principales cuencas productivas); problemas de infraestructura, que impiden sobrellevar de mejor manera los contratiempos y desfasajes en los costos que hacen al funcionamiento del sector".

"La remisión de leche a nuestras plantas industriales ha disminuido considerablemente en los últimos días por lo que la Cooperativa decidió la suspensión de actividades en algunas de sus instalaciones industriales", confirmó respecto del cierre de cuatro plantas que puso en peligro el trabajo de 500 empleados.

Sostuvo que "en función de cierta información errónea que circula en los medios de comunicación sobre los porcentajes acordados en la última pauta salarial, la Cooperativa manifiesta que los acuerdos no son facultad de SanCor ni de ninguna compañía en particular, y se realizan en el ámbito de la cámara empresarial respectiva. En ese sentido, el porcentaje del aumento acordado por el Centro de la Industria Lechera (CIL) fue del 13,9%".

En otro párrafo la cooperativa agradeció "profundamente el interés, la colaboración y el compromiso evidenciado por muchísimas personas e instituciones a lo largo de este período y nos comprometemos a trabajar en sintonía con todos ellos en cuanto se restablezcan las condiciones normales de trabajo".



CRITICAS DE CAMIONEROS

Pablo Moyano, líder del gremio de Camioneros, concurrió a la planta de SanCor ubicada en Don Torcuato, sobre el kilómetro 25 de la autopista Panamericana, donde ese sindicato realizó un corte parcial de esa vía, y denunció que el Gobierno pretende que la firma cierre para que la compren "amigos del poder".

Sucede que días atrás trascendió que los directivos de la empresa láctea se reunieron con el presidente Mauricio Macri a quien le presentaron un plan de reestructuración, que incluía un auxilio financiero de $ 4.000 millones. Pero la respuesta del Gobierno habría sido negativa y les recordaron que ya les habían girado el año pasado un auxilio de $ 250 millones.

En tanto el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis Etchevehere, puso en duda el manejo empresarial que llevó adelante la cooperativa láctea SanCor, sumida en una profunda crisis económica y productiva.

En diálogo con NA, el dirigente ruralista dijo que "hay que ver qué política tuvo esa cooperativa en los años que pasaron, cómo llegó a esta situación, si realmente administraron bien, si hicieron bien la actividad, sabemos que no tuvieron vocación de exportar".

Fustigó también al "comercio", que "remarca los lácteos entre 200 y 300 por ciento, entre el precio que sale de fábrica y el que se vende al consumidor".

Para Etchevehere, "no es sólo SanCor la que está en crisis, sino toda la lechería. Hasta ahora no hemos logrado sentar a una mesa al comercio, pero estamos detrás de esto".