No habrá recolección de residuos orgánicos

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - En informe de prensa difundido ayer la Municipalidad local hizo saber que hoy, jueves 9, se dispuso que no se realizará la recolección de residuos orgánicos correspondientes al sector oeste de la ciudad.

Esta medida se debe a que los trabajadores municipales se adherirán al paro convocado por la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa Fe (FESTRAM).

Por su parte, la recolección de residuos no recuperables en sector oeste (que suele realizarse durante la tarde de cada jueves), comenzará a la madrugada del viernes 10.





Cómo afectará la labor municipal

El paro convocado por la FESTRAM no alcanza a todos los trabajadores del Municipio. Por tal motivo, permanecerá abierta la recepción por avenida Belgrano.

Los servicios que no se brindarán son aquellos que implica a trabajadores de planta (como por ejemplo, fiscalización o tesorería).