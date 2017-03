Las mujeres lanzaron otro grito en Rafaela Locales 09/03/2017 Redacción Frente a la Plaza 25 de Mayo, reclamaron mayor igualdad y basta de violencia. Fuerte mensaje a la clase política.

Ampliar FOTO J. BARRERA UN DIA PARA MARCHAR./ Las mujeres encabezaron la columna. Los hombres, marcharon atrás. Hubo polémica por la presencia de banderas.

Las mujeres volvieron a lanzar un grito de cambio en Rafaela y en el marco del Día Internacional de la Mujer, reclamaron otra vez la implementación de políticas de género y el fin de la violencia machista.

La convocatoria fue lanzada por un grupo de autoconvocadas y se sumó al paro nacional de mujeres que tuvo lugar este 8 de marzo. Además se organizó un acto en la Plaza 25 de Mayo y una marcha que circuló por el centro de la ciudad.

La parte más importante del acto estuvo dado en la lectura del documento elaborado por la asamblea de autoconvocadas. El texto incluyó demandas al Gobierno Nacional por haber dado de baja programas vinculados a género y salud reproductiva; un pedido de justicia por los casos de femicidio en la ciudad; y un mensaje a la clase política (local y provincial) para que deje de lado las diferencias partidarias a la hora de dar respuestas.

Al momento de hacer referencia a la instalación de una casa de refugio para víctimas de violencia de género, desde el escenario se proclamó: "la violencia de género no reconoce partidismos políticos". Y todos los presentes aplaudieron con fuerza.

También se sintió una gran ovación cuando el documento leído propuso "prohibición de asunción y/o separación preventiva de su cargo hasta tanto finalice la investigación, de cualquier funcionario público, candidato o referente sindical que tenga o haya sido denunciado por violencia de género".

Finalmente, hubo un párrafo especial a favor del aborto legal. "Las muertes de mujeres en abortos clandestinos son femicidio de Estado -dijeron- La maternidad no es un destino obligatorio. Exigimos que el Estado garantice los abortos legales en Argentina, bajo las dos causales que se estipulan en el Código Penal: violencia y riesgo de salud o de vida".

Al momento de la marcha, se les pidió a los hombres presentes (que no eran muchos) dejar que las mujeres encabezaran la columna de la movilización. También solicitaron a las agrupaciones políticas presentes que se ubicaran detrás de todos con sus banderas. Si bien la convocatoria había pedido expresamente que se evitaran identificaciones partidarias, representantes de Nuevo Encuentro y del Partido Obrero hicieron visible sus presencias.



FEMICIDIOS

Con carteles que mostraban cada uno de sus nombres, la movilización de ayer en Rafaela hizo un especial énfasis en los femicidios más recientes que supieron conmocionar a la opinión pública local.

Algunas historias son bien conocidas. Y otras comienzan a visibilizarse. El comunicado mencionó a Nelly Zárate, Micaela Bordino, Silvia Suppo, Norma Maidana, Gisela Bustamante, Carolina Arcos, Soraya Porta, Eva Malagueño, Silvina Gallardo, Mónica Patricia Díaz y Claudia Martínez.

Además, entre otras consignas, también se marchó por igualdad de remuneración en los ámbitos de trabajo; paridad de participación política, legislativa y sindical; y para que el trabajo doméstico sea reconocido y compartido.