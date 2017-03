Fin del verano, caen las hojas, pero florece el palo borracho SUPLEMENTO RURAL 09/03/2017 Redacción Mientras vemos que veredas y calles se van cubriendo de hojas secas, el palo borracho blanco o rosado comienza su particular "primavera" en pleno otoño.

Cada año, con la llegada del otoño, los árboles caducifolios renuevan todas sus hojas. El motivo es que en esta estación las horas de luz se reducen, la radiación solar pierde fuerza y los suelos muchas veces comienzan a enfriarse, por supuesto que mucho más lento que el aire como todos sabrán, dificultando la captación de agua y nutrientes por parte de las raíces.

En estas condiciones, la productividad de las hojas disminuye. Cuando mantener el follaje cuesta más de lo que produce, la estrategia más rentable para el árbol es perder la hoja y pasar la estación desfavorable en un estado de baja actividad o reposo.

En este momento se retira el suministro de savia (y clorofila) creando una película entre la rama y la base de la hoja, que queda abandonada a su suerte, esto ocurrirá pero previamente todas las sustancias acumuladas en las hojas irán pasando a la planta en el proceso que muchas veces he explicado en el cual la coloración de las hojas va virando y tomando esas tonalidades que tanto nos llaman la atención (seguramente que en los próximos días les contaré de nuevo cómo se da esta transformación). El viento y la lluvia contribuirán a que las hojas comiencen a caer.

Mientras nos preparamos para que irremediablemente este ciclo se repita, donde las veredas y calles se van cubriendo de hojas secas, como ya se habrán dado cuenta, hay un árbol autóctono sudamericano que existe en plazas y parques que alegra la melancolía de la caída de los follajes en este otoño incipiente. Es el palo borracho rosado, o blanco.

Lo podemos ver en las plazas de nuestra ciudad, en algunas calles, en el Balneario y en algunos jardines particulares, y siempre nos llamará la atención por sus flores y frutos. Posee un tronco de color verde, con aguijones cónicos. Dicen que son los preferidos de los horneros para hacer sus nidos, porque esos aguijones los protegen.

Sus hojas son compuestas y palmadas, esto quiere decir que poseen una forma muy similar a una mano, de color verde intenso.

Pero lo atractivo son sus flores y frutos. El palo borracho se caracteriza por poseer flores de color rosado o lila y blancas o mejor dicho crema, con algunas pintitas rojas y con el cáliz en forma de campana, muy llamativas y atractivas para insectos y pájaros que vuelan hacia ellos en busca del néctar. Florece al final del verano e incluso en otoño.

En cuanto a sus frutos, son cápsulas leñosas y alargadas de color pardo verdoso, con numerosas semillas de color negro, envueltas en una fibra que recuerda al algodón que se dispersa fácilmente por acción del viento, y que unos días más, podremos ver las calles tapizadas de esos copos cual bolas de nieve que nos regala la época extraña. No son frutos comestibles para el hombre, pero cuando están tiernas son consumidas por pájaros como las cotorras.

Además, se utiliza el algodón de sus frutos (aunque no es de excelente calidad) para rellenar almohadas y como aislamiento térmico. De las semillas se extrae aceite vegetal tanto para uso comestible o uso industrial. Su madera es liviana, suave y flexible, por este motivo se la emplea para fabricar bombos, barriles, canoas, máscaras y como pulpa para fabricar papel. Con las fibras de la corteza se fabrican sogas y bolsas. Aunque la creamos una planta ornamental exclusivamente en nuestra zona, es utilizada aprovechando sus cualidades en regiones donde abundan, como el noroeste argentino.

Entre sus principales características, figuran:

-Arbol resistente a la sequía, de rápido crecimiento.

- Resistencia media al viento.

- Poda de formación muy ligera.

- No es atacado por plagas ni enfermedades de importancia.

- Propio de climas cálidos, ya que sólo aguanta heladas débiles.

- Se multiplica normalmente por semillas que sólo las producen los ejemplares adultos. El fruto una vez maduro comienza a abrirse, por lo que hay que darse prisa antes de que las semillas sean dispersadas por el viento. Las semillas se siembran directamente, sin tratamientos previos, y germinan con facilidad.

Les aconsejo salir a dar una vuelta por nuestra ciudad y descubrir dónde están nuestros palos borrachos y podrán apreciarlos en todo su esplendor.

Hasta el próximo encuentro, María Paula.