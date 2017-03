Crisis con ribetes históricos SUPLEMENTO RURAL 09/03/2017 Redacción La falta de competitividad del sector y la cuestión climática aceleró el proceso de cierre de tambos. Una apocalipsis anunciada, provocada por el desmanejo del gobierno kirchnerista, la falta de gestión de la administración actual y profundizada por diferentes variantes negativas.

Ampliar FOTO LA OPINION UNA POSTAL. Lo que era un tambo de Vila. Sólo queda la estructura, las vacas ya no están. Y no volverán.

Por Gonzalo Rodríguez (Redacción LA OPINION). - La lechería argentina arrastra años de desaciertos, penurias y sufrimientos, en los que el aprovechamiento de la condición de los productores por parte de distintos sectores fue metiendo a la actividad en general en un pozo sin fondo. Desde hace mucho tiempo los tamberos no deciden sobre precios ni estrategias y luego de una división política notoria quedaron de rodillas, sin alternativas para afrontar el presente.

Luego de aquel mini boom de las exportaciones, con precios tan inesperados como imposibles de sostener en el tiempo, el mercado se fue deprimiendo y las economías externas comenzaron a cerrarse. Y mucho antes del efecto “Trump”. Aquel período dejó vencedores, como el gobierno kirchnerista, que se benefició con la entrada de divisas y terminó de dividir a los tamberos. Entonces las agrupaciones proliferaron y la representación gremial quedó desmembrada, consecuencia que perjudica hasta nuestros días la fuerza que puede ostentar el sector.

Más allá de momentos propicios y condiciones favorables, nunca se derribaron las leyes no escritas de la lechería. La industria siempre pagó lo quiso (o lo que pudo), cuando quiso (o cuando pudo) y el tambero siguió observando desde afuera.

Más adelante, a partir de la asunción de Macri, la llegada de un gobierno que decía tener la caja de herramientas precisa para solucionar para cada conflicto, pero en este caso con un mensaje ambiguo: el mercado todo lo ordena. Se modificaba aquella intervención directa, sin un criterio único y acomodado al puntero político de turno, al libre albedrío.

El principal reclamo de los productores fue “aclaren los valores de la cadena”, “sienten a la mesa del debate a la comercialización” (léase esto en cualquier momento después de diciembre de 2015). Entonces comenzaron a sumarse reuniones, proyectos, promesas que produjeron estudios, convocatorias y más proyectos. Se escuchó a productores primarios y a las industrias y se trabajó en pos de darle valor a cada eslabón de la lechería. Pero nunca se juntó a las 3 partes, el comercio gozó de un blindaje infranqueable ante la denuncia permanente basada en números concretos: $ 4, $ 5 el litro de leche para el tambero, $ 18, $ 20 en la góndola, y relaciones similares.

Con el paso de los meses algunos productores dejaron de perder dinero, pero la rentabilidad no apareció. La suba de los valores pagados por la industria fue absorbida fácilmente por el aumento del costo de la producción (40% de inflación en 2016), en unidades productivas sensiblemente estresadas, sin inversiones recientes, por los avatares de los últimos años.

¿El mercado pudo “acomodar los melones”? De ninguna manera. El precio mejoró, pero la producción cayó. ¿La famosa ley de oferta y demanda? ¿A eso se referían los funcionarios nacionales?

Más allá de cualquier estimación, intención o programa de gestión, las soluciones nunca llegaron.



EL CLIMA ENEMIGO

La coyuntura del sector encontró en las crisis hídricas la estocada final. Los más de 23 días de lluvia de abril del año pasado provocaron un perjuicio económico notable, pero además socavaron la moral y el entusiasmo de los tamberos. Las consecuencias fueron visibles a través de las estadísticas, que permitieron que la opinión pública se empape de información esencial para el futuro alimenticio de los argentinos.

Entonces supimos que durante 2016 la producción se retrajo 17,3% en nuestra provincia respecto de 2015, contabilizando unos 2.425 millones de litros de leche, siendo el efecto climático clave en esta merma. Para encontrar un nivel de actividad menor hay que remontarse al 2003, cuando la producción provincial redondeó 2.156 millones de litros.

En el país, según el último informe del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), el balance de 2016 arrojó una caída interanual de 12,5% en la cantidad de litros de leche producidos en el país (unos 9.895 millones), por lo que el recorte en la provincia de Santa Fe se encuentra casi 5% encima de la media nacional.

Aquella emergencia hídrica fue el final para algunos tamberos y un aviso para el resto. Pero poco o nada se hizo en materia de obras, por lo que el siguiente período de lluvias extraordinarias terminó de derrumbar lo poco que quedaba en pie.

Gran parte del ganado se fue a sectores a salvo del agua y aquellos que decidieron afrontar el momento se quedaron sin pasturas. Por consiguiente todo aquel que no tenga espalda financiera dependerá de más créditos para sostener mínimamente la producción.

La lechería ya no es un destino para los pueblos y el cierre de unidades productivas no sorprende a nadie. La industria es arrastrada por la falta de materia prima y de esta manera dentro de poco dejaremos de hablar de la “cuenca lechera más importante de Sudamérica”.

Una caída lenta, pero segura, ante los ojos de una región que tuvo su principal impulso económico en la producción de leche. Una debacle acompañada por el dolor de varias generaciones que forjaron una actividad que no tiene domingos ni feriados y que se basa en el esfuerzo y la constancia.