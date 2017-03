Fuerte baja tuvieron los precios internacionales SUPLEMENTO RURAL 09/03/2017 Redacción Leer mas ...

El precio promedio de los lácteos volvió a bajar esta semana en la licitación quincenal de la empresa neozelandesa Fonterra, que es referencia del comercio mundial. Esta vez el precio promedio fue de US$ 3.512 la tonelada, es decir un 6,3% con respecto al último valor de febrero.

La leche en polvo descremada, tuvo una baja del 15,5%, llegando a US$ 2.118 la tonelada. La leche entera en polvo por su parte, también terminó con una baja del 12,4% llegando a un precio de US$ 2.782 TON. Los únicos productos con signo positivo fueron la manteca y la manteca en polvo.