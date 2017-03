Para Independiente llega su mejor regalo: inaugura el nuevo gimnasio Deportes 09/03/2017 Darío Gutierrez Con el nombre de "Norberto 'Negrito' Mahieu" este viernes quedará formalmente inaugurado el nuevo espacio para la práctica deportiva en el CAI en el mes del Centenario. El presidente Daniel Vitaloni se mostró muy feliz: "logramos lo que hace unos años parecía imposible", expresó a LA OPINION.

VITALONI./ Recordó los duros momentos y el trabajo realizado para salir a flote, llegando a este feliz presente. ESPACIO./ El nuevo gimnasio hace casi un año. Ahora está listo para inaugurarse oficialmente.

Son días de felicidad para el Club Atlético Independiente. Este viernes, a las 20, estará inaugurando el nuevo gimnasio "Norberto 'Negrito' Mahieu", con 800 metros cuadrados cubiertos que ya permiten la práctica de básquet para 250 chicos y 30 niñas, descomprimiendo la actividad que hasta hace unos meses estaba concentrada en el tradicional "Carlos Colucci" de calle Chacabuco. Para tan importante acontecimiento comprometió su asistencia el intendente Luis Castellano y se esperan altos funcionarios del gobierno Provincial.

Daniel Vitaloni lleva 6 años como presidente y 30 de directivo. Reconoce que no pudo vivir la mejor época del CAI, pero su misión y la de los compañeros que le pusieron el hombro a una situación muy delicada, fue la de la reconstrucción del Club, para que llegue al Centenario del venidero 17 de marzo con un buen semblante para toda su gente y la comunidad, luego de la crisis de los '90.

"Es un momento de mucha emoción, stress y adrenalina a la vez. Es el Centenario, pero también es la inauguración de un segundo gimnasio que hace unos años parecía imposible", comenzó diciendo a LA OPINION el dirigente.

-¿Qué cosas fueron haciendo posible esta inauguración?

-El trabajo y la suerte que acompaña al que trabaja con las buenas intenciones. Este grupo que hoy me toca presidir, pero no siempre conduje, se hizo cargo hace 17 años cuando el Club tenía una sentencia de remate y una deuda enorme en dólares. Imposible de pagar para nuestra institución.

-¿Cómo fueron saliendo de eso?

-Empezamos a trabajar, pedimos algo de tiempo y presentamos notas para que el remate se posponga. Tuvimos suerte, trabajamos con un poco de prejuicios, poco pensamiento y mucho corazón, porque si pensábamos donde nos estábamos metiendo iba a ser muy difícil.

Como gente criada en el club, el sentimiento pudo más que todo. Así empezamos a trabajar para demostrar que el club estaba vivo y que a pesar de la deuda, la honrábamos y necesitábamos tiempo para volver a la superficie, porque estábamos varios metros bajo tierra. La gente nos acompañó, se acercaron algunos padres a colaborar y con el tiempo pudimos empezar a pagar las deudas más chiquitas, a la vez que hubo que atender la falta de mantenimiento de ocho años que tenía la institución.

-Sin pretender remover el pasado, es una muestra que decisiones erróneas pueden poner en jaque a toda una institución...

-Sí, porque Independiente en ese momento era una institución sólida. No tenía ninguna urgencia, yo creo que sin juzgar a nadie de aquel momento, se equivocaron. Tomaron un rumbo, cambiaron el que era correcto, quisieron modificarlo y no les salió. Las razones son muchas y no vienen al caso.

Después, revertir toda esa circunstancia lleva muchos años, muchos esfuerzos. Todavía no se ha terminado, pero hoy estamos en una situación mucho mas cómoda. El error de un momento demora años en restituirse.

-¿El nuevo gimnasio es el emblema del centenario?

-Dentro de los festejos, si lo hubiéramos soñado que iba a coincidir, no nos salía. Tuvimos una ayuda casi divina para que así sea. Es el emblema para el club, el segundo, pero en los momentos que se viven poder inaugurarlo es más especial, además que es una necesidad ya que tenemos muchos chicos y trabajar en una sola cancha era un despropósito.

-El nombre refleja a un gran dirigente que tuvo el CAI...

-Tiene el nombre de otro emblema, "Norberto 'Negrito' Mahieu", fue un brillante dirigente, gran jugador y más que nada, para nosotros un maestro, tuvo una vida ejemplar enseñando el camino a muchas generaciones.

Siempre cuento una anécdota, tengo 58 años y cuando empecé a trabajar en la Comisión del Club tenía 19. A la primera reunión que fui, el secretario y el tesorero eran Norberto Mahieu y Oscar Pautasso. Oscar hoy sigue siendo el secretario y Norberto se nos fue, sino seguramente seguiría siéndolo.

-¿Cuántos socios tienen actualmente?

En este momento debemos ser alrededor de 600 socios, es un buen número para la realidad de hoy. Si pensamos en un club centenario es un poco exiguo, y si recordamos que en algún momento fuimos 40 es muy bueno. Pero aporta su porcentaje al presupuesto que tenemos y con el cual nos tenemos que regir.

-Otro momento muy especial va a ser la gran cena festejo.

-El sábado 18 es la "Cena del Centenario", a las 21:30. Va a haber un espectáculo cómico-musical y música toda la noche, la organización gastronómica estará a cargo de Lamagni, y esperamos contar con asociados de toda la vida. Hablamos con todo el mundo, es un momento de reencuentro. La ansiedad de vernos las caras es mucha.

-¿Cuáles fueron las mejores épocas de Independiente, que recuerdes?

-En lo social la mejor época no la viví, es anterior a mí. Este grupo que ahora conduce el Club es consecuencia de esa época, de aquellos bailes donde la mayor parte de la ciudad iba a Independiente como cita obligada. Yo todavía tengo el carné de socio de mi papá, recuerdo que entraba con corbata a los bailes y había lista de espera para los socios (años '55-62).

En lo competitivo el basquet de Independiente tuvo una gran época de los hermanos Colucci, Gentile,... tampoco la pude disfrutar. En lo social de mayor contención me quedo con esta, porque tuvimos una etapa de mucha preocupación, inclusive sacrificando resultados deportivos en básquet y a partir de este año vamos a empezar a salir, intentando competir fuerte en todas las categorías. Antes privilegiamos que jueguen todos y salir en mitad de tabla. Igualmente no nos fue tan mal, pero teníamos la intención de asegurarnos la base de la pirámide para que a partir de ahora ser más competitivos.

-¿Aspirás a que algún día, en tu gestión, Independiente pueda volver a ser partícipe a nivel nacional?

-Hoy es imposible, porque deberíamos competir en varios niveles superiores al que estamos ahora. Y lo económico lo hace inviable. El dinero a este grupo no lo va a llevar a eso. Ojalá algún día tengamos un equipo tan bueno que nos obligue. Pero hoy por hoy prefiero techar la pileta, eso lo dice el dirigente porque la tarea más difícil es dejar al hincha en casa. Como hincha, si me preguntás, me gustaría jugar en la NBA. Si hasta San Antonio tiene nuestros colores.