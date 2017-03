En el reinicio del fútbol, Vélez recibe al "Pincha" Deportes 09/03/2017 Redacción Leer mas ...

La pelota volverá a rodar oficialmente hoy en el fútbol argentino debido a que la AFA y Agremiados firmaron el acuerdo que permitió el levantamiento de la medida de fuerza de los jugadores.

En la reunión que se desarrolló en el ministerio de Trabajo, que fue mucho más intensa de lo que se esperaba, el presidente de la Comisión Normalizadora, Armando Pérez, y el titular de agremiados, Sergio Marchi, ratificaron el acuerdo que habían alcanzado el martes y por eso este jueves Vélez y Estudiantes pondrán en marcha la decimoquinta fecha del torneo de Primera División.

"Ojalá esto no se vuelva a repetir y cada uno sepa que debe gestionar bien, que hay que cambiar, transformar", dijo Marchi tras celebrar el acuerdo y agradecerle la predisposición a los futbolistas. Tan caliente fue la reunión que Marchi contó que hubo "roces pero cada uno sabrá interpretar que es en el marco de las responsabilidades que cada uno debe ejercer".

El encuentro entre el 'Fortín' y el 'Pincha', se disputará a partir de las 21:10 (TV Pública) en el estadio José Amalfitani, será controlado por el árbitro Andrés Merlos.

El torneo debía haber comenzado el pasado 5 de febrero, pero un paro de futbolistas que reclamaron el pago de deudas de parte de los clubes, impidió que se iniciara y en este regreso el conjunto de Liniers, que tiene 14 puntos, necesita sumar de a tres para engrosar el promedio.

El partido se disputará hoy debido a que los Jaguares utilizarán el estadio de Vélez el fin de semana, y para recibir al elenco de La Plata, el técnico Omar De Felippe pondrá en cancha a los once jugadores que fueron titulares en la mayoría de los amistosos.

El conjunto dirigido por Nelson Vivas reinicia el campeonato con 27 unidades y está a cuatro del líder Boca (tiene 31), por lo cual buscará quedarse con una victoria que le permita acercarse al equipo de La Ribera.



La fecha se jugará de la siguiente manera: Hoy: 21 hs (TV Pública) Vélez vs Estudiantes. Viernes 10/03: 21 hs (TV Pública) Patronato vs Arsenal. Sábado 11/03: 17 hs (Canal 9) Defensa y Justicia vs Newell's, 17 hs (Telefe) San Lorenzo vs Belgrano, 19:10 hs (Telefe) Banfield vs Boca (Telefe), 20 hs (TV Pública) San Martín (SJ) vs Huracán. Domingo 12/03: 17 hs (El Trece) Racing vs Lanús, 17 hs (Canal 9) Gimnasia La Plata vs Quilmes, 17 hs (TV Pública) Temperley vs Tigre, 19:10 hs (El Trece) River vs Unión, 19:10 hs (TV Pública) Rosario Central vs Godoy Cruz (TV Pública), 21:20 hs (TV Pública) Atlético Tucumán vs Sarmiento. Lunes 13/03: 19:00 hs (TV Pública) Aldosivi vs Atlético de Rafaela, 21:15 hs (TV Pública) Colón vs Olimpo. Postergado: Talleres vs Independiente.



Vélez – Estudiantes (LP)



Estadio: José Amalfitani (Vélez)

Arbitro: Andrés Merlos.

Hora: 21:00 - TV: Pública.



Vélez: Fabián Assmann; Fabián Cubero, Cristian Nasuti, Fausto Grillo, Maximiliano Caire; Diego Zabala, Leandro Desábato, Nicolás Domínguez, Gonzalo Díaz; Nicolás Delgadillo y Mariano Pavone. DT: Omar De Felippe.



Estudiantes (LP): Mariano Andújar; Facundo Sánchez, Jonatan Schunke, Leandro Desábato, Sebastián Dubarbier; Augusto Solari, Santiago Ascacibar, Israel Damonte, Lucas Rodríguez; Juan Otero y Lucas Viatri. DT: Nelson Vivas.