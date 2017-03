Carsfe propone la creación de un ente hídrico provincial SUPLEMENTO RURAL 09/03/2017 Redacción Leer mas ...

Ampliar FOTO LA OPINION INUNDACIONES. Buscan medidas que permitan anticiparse y/o actuar ante las repetidas inundaciones.

La Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (CARSFE) propuso la creación de un Ente Hídrico Provincial luego de las graves inundaciones que azotaron la provincia en enero y acabaron con la paciencia de los productores agropecuarios de la zona que exigen que se realicen las obras necesarias.

"Reclamamos a las autoridades obras", indicó Ignacio Mántaras, secretario de CARSFE al señalar que "no se ha abordado en décadas un plan hídrico provincial, sistémico y serio porque no hubo voluntad política en décadas".

En este sentido, el principal reclamo de la entidad santafesina es que se aborde "una política hídrica integral de largo plazo, como política de Estado". CARSFE presentó oficialmente un proyecto de creación de un Ente Hídrico Provincial que esté integrado por el gobierno provincial a través de los Ministerios competentes, las entidades de productores y las instituciones científicas para que actúen como órganos asesores.

"La idea es que sea autárquico, participativo y de autoridad y carácter vinculante, es decir que lo que se decida en ese seno sea vinculante para el órgano de decisión que sería la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia", dijo a la revista de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) que integra la entidad santafesina.

Como miembros asesores del futuro Ente proponen, al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), al Instituto Nacional del Agua (INA), a la Facultad de Ciencias Hídricas y a las Facultades de Ingeniería y Ciencias Agrarias de la provincia.

"Procuramos una visión hídrica de manera integral donde se discuta sobre agua, suelos y la red vial" ya que en la provincia de Santa Fe conviven alrededor de 30 comités de cuenca, que según Mántaras están "todos descoordinados".

La cronología de las inundaciones señala que quizás es el sector tambero es el más complicado porque ya viene de un abril inundado y sus pasturas para el invierno y sus reservas se perdieron.

En cuanto al área agrícola, Mántaras indicó que hay alrededor de un millón y medio de hectáreas perdidas, con pocas o nulas posibilidades de resiembra.

Por su parte, CRA instó a involucrarse y participar desde lo público y lo privado para dar una solución al problema de las inundaciones que afecta a gran parte del territorio argentino, tanto en lo productivo como en lo social.

"Las inundaciones han golpeado fuertemente el corazón agrícola ganadero argentino. La cuenca lechera, quizás la más productiva del mundo, se encuentra sumergida y herida a causa de dos inundaciones consecutivas en menos de un año", manifestó el presidente de CRA, Dardo Chiesa en un comunicado.

Afirmó que "el problema ya no es sólo productivo sino social, primero porque golpea a los productores, los deja inertes, con pérdidas productivas y sin posibilidad de reacción y segundo porque afecta los pueblos y ciudades del interior".

"El estudio de las trazas y la realización de obras requieren necesariamente la participación de las provincias juntas y

coordinadas por la Nación. Es absolutamente necesario que en todos los niveles de decisión haya una participación activa de los productores, que son quienes conocen los efectos y consecuencias de estos fenómenos", expresó en el escrito.