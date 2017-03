Buscan incluir la Agroindustria en la agenda del Mercosur SUPLEMENTO RURAL 09/03/2017 Redacción Leer mas ...

La canciller Susana Malcorra advirtió ayer que la Unión Europea no puede pretender alcanzar un acuerdo comercial con el Mercosur y dejar afuera a la agroindustria, uno de los sectores clave de la economía local. "La Unión Europea no puede pretender un acuerdo con el Mercosur sin que la agroindustria esté incluida", dijo la ministra de Relaciones Exterior al regresar al país tras una gira internacional de 17 días.

Malcorra se expresó a favor de "avanzar a fondo" con el acuerdo UE-Mercosur al presentarse en el evento Argentina Summit 2017, organizado por la revista británica The Economist, en el exclusivo hotel Alvear de esta Capital.

Al ser consultada sobre cómo la Argentina y América Latina pueden sacar el máximo provecho de un mundo cada vez más proteccionista, Malcorra reconoció que el escenario global está lleno de incertidumbre.

"La incertidumbre no es buena compañera sobre todo cuando uno quiere hacer transformaciones y estamos en un mundo con muchísimas incertidumbres", dijo la funcionaria macrista.

Pero aclaró que el Gobierno de Mauricio Macri tiene la certidumbre de que la Argentina estuvo cerrada durante mucho tiempo y no funcionó, por lo que ahora debe avanzar en su apertura e inserción global.

"Hay un mundo que se está volviendo proteccionista y nacionalista. Las placas tectónicas se están moviendo y eso conlleva el riesgo de que uno muera aplastado, pero también se abren grietas que permiten aprovechar oportunidades", analizó Malcorra.

La funcionaria insistió en que los gobiernos de la Región deben usar el Mercosur como plataforma para negociar con otras regiones del mundo, con la idea de que la visión dicotómica de Atlántico y Pacífico es "absurda". "La posibilidad es que la UE se despierte y se de cuenta que hay una oportunidad histórica en la que se está produciendo un vacío en el liderazgo del multilateralismo: es una discusión política la que hay que dar", expresó.

Indicó que el acuerdo que se hizo entre la UE y Canadá tiene algunos puntos interesantes y podría ser una base para trabajar sobre un entendimiento entre el Viejo Continente y el Mercosur. Al sostener que la Unión Europea no puede pretender un acuerdo sin que la agroindustria esté incluida, Malcorra señaló que el balance interno de las finanzas del bloque "van a cambiar" y muchos países que tenían recursos para subsidiar al sector agrícola, ya no podrán hacerlo.

"Hay que presionar para que haya un acuerdo pero con la claridad de que puede haber distintos niveles de avance en las partes de ese entendimiento", sostuvo la funcionaria de la alianza Cambiemos.