Exportaciones a Africa

Mario Bragachini, un especialista en mecanización agrícola del INTA, acaba de regresar de un viaje por Sudáfrica, Botswana y Mozambique, que realizó en el marco de una misión conjunta INTA/Ministerio de Agroindustria, y lo hizo con un dato alentador para las exportaciones de maquinaria agrícola. Desde 2007, en Africa ya hay 130 sembradoras argentinas para siembra directa -el sistema por el cual se produce sin remover el suelo- y sólo el año pasado lograron colocarse en ese continente unas 30 máquinas. Más del 90% de las sembradoras está en Sudáfrica. Para este año podrían repetirse las exportaciones de 2016.

Hace unos años, el INTA puso en marcha en Sudáfrica lotes demostrativos sobre el sistema de siembra directa con transferencia del know how del manejo argentino de esta tecnología y esto potenció las ventas para las sembradoras locales. Los sudafricanos venían con un manejo tradicional de remoción del suelo y siembras a grandes distanciamientos entre surcos en maíz que no permitían aprovechar el agua para los cultivos. En cambio, los técnicos argentinos impusieron en lotes de determinados productores el manejo en siembra directa sin remoción del suelo, además del acortamiento de las distancias a 52 centímetros entre surcos, y los rindes despegaron.