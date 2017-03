Ceschi Información General 09/03/2017 Redacción Leer mas ...

No violencia:

alternativa ética



Concluimos con esta entrega la selección de textos del Mensaje para la 50 Jornada Mundial de la Paz (01.01.2017). En el Nº 6 leemos lo siguiente:

"La construcción de la paz mediante la no violencia acti­va es un elemento necesario y coherente del continuo esfuer­zo de la Iglesia para limitar el uso de la fuerza por medio de las normas morales, a través de su participación en las instituciones internacionales y gracias también a la aporta­ción competente de tantos cristianos en la elaboración de normativas a todos los niveles. Jesús mismo nos ofrece un 'manual' de esta estrategia de construcción de la paz en el así llamado Discurso de la montaña. Las ocho bienaventuran­zas (cf Mt 5,3-10) trazan el perfil de la persona que pode­mos definir bienaventurada, buena y auténtica. Bienaventura­dos los mansos -dice Jesús-, los misericordiosos, los que trabajan por la paz, los puros de corazón, los qué tienen hambre y sed de justicia.

"Esto es también un programa y un desafío para los líde­res políticos y religiosos, para los responsables de las ins­tituciones internacionales y los dirigentes de las empresas y de los medios de comunicación de todo el mundo: aplicar las bienaventuranzas en el desempeño de sus propias responsabilidades. Es el desafío de construir la sociedad, la socie­dad, la comunidad o la empresa, de la que son responsables, con el estilo de los trabajadores de la paz; de dar muestras de misericordia, rechazando descartar a las personas, dañar el ambiente y querer vencer a cualquier precio. Esto exige estar dispuestos a aceptar sufrir el conflicto, resolverlo y transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso. Trabajar de este modo significa elegir la solidaridad como estilo para realizar la historia y construir la amistad social. La no vio­lencia activa es una manera de mostrar verdaderamente cómo, de verdad, la unidad es más importante y fecunda que el con­flicto. Todo en el mundo está íntimamente interconectado".