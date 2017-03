Barcelona y una hazaña histórica

Barcelona otra vez escribió una página histórica. Con una épica y un amor propio como nunca en su historia, protagonizó ayer una de las mayores gestas de la historia del fútbol europeo al superar por 6 a 1 al Paris Saint-Germain y clasificarse para los cuartos de final de la Liga de Campeones tras voltear, en el Camp Nou y en el último suspiro, el 4 a 0 con el que se saldó el partido de ida en París.

En el minuto 95 y en un Camp Nou lleno a rebosar que ya casi había dejado de soñar, el gol final de Sergi Roberto culminó una hazaña deportiva insólita. Nunca antes, en los más de 60 años de historia de la Copa de Europa, un equipo había logrado remontar semejante marcador en contra.

Luis Suárez (2'), Layvin Kurzawa en propia meta (40'), Messi de penal (50'), Neymar con un tiro libre y otro penal (88' y 91') y Sergi Roberto dieron forma a una remontada sin precedentes en la máxima competición del fútbol europeo. Edinson Cavani anotó en el 62' el tanto de los parisinos.

Luis Enrique apostó por un equipo más tocador, con Andrés Iniesta e Ivan Rakitic en el once inicial, mientras Jordi Alba y Sergi Roberto esperaban su turno en el banco.

El técnico azulgrana quería la pelota y su equipo la tuvo, favorecido por el planteamiento ultra defensivo de los galos. Sin el argentino Ángel Di María en su alineación, el técnico Unai Emery prefirió conservar la enorme ventaja que los suyos conquistaron en la ida en París a buscar el partido.

En el otro juego de ayer, el Dortmund goleó 4 a 0 a Benfica y así dio vuelta el 0-1 del cotejo de ida para meterse en la próxima instancia.

El martes 14 jugarán Juventus vs Porto, Leicester City vs Sevilla y el miércoles 15 lo harán Mónaco vs Manchester City y Atlético de Madrid vs Leverkusen, en los últimos encuentros de estos octavos de final.