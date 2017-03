¿Torino será el favorito también en Centenario? Deportes 09/03/2017 Víctor Hugo Fux DESPUES DEL POTENCIAL MOSTRADO EN VIEDMA...

Ampliar FOTO PRENSA CANAPINO AGUSTIN CANAPINO. Se impuso en la última visita realizada a Centenario. FOTO AGENCIA PRENSAPRO NICOLAS GONZALEZ. Piloto rafaelino en TC.

Beneficiado por las modificaciones introducidas por la ACTC en el Reglamento Técnico y que se vieron reflejadas en una excelente performance de varios autos de la marca en la primera carrera, disputada en Viedma, los usuarios de Torino afrontarán la segunda fecha con expectativas renovadas.

¿Serán otra vez los favoritos en Centenario?, es la pregunta que muchos se realizan y que la mayoría no duda en responder afirmativamente. Los pilotos del "Toro" reconocen que las características del trazado neuquino, deberían otorgarles muy buenas chances.

Si bien los diseños de ambos escenarios tienen pocas coincidencias, el hecho de no presentar rectas largas, fortalecen las ilusiones de quienes fueron protagonistas en el inicio.

En ese sentido, los pilotos de la marca se destacaron nítidamente. "Josito" Di Palma marcó una pole incuestionable, aunque no pudo luchar entre los mejores el domingo por arrastrar una penalización que lo obligó a largar desde el último lugar en su respectiva serie.

En la final, el ganador Julián Santero impuso su ritmo desde el comienzo, seguido por Nicolás González y Facundo Ardusso.

Los tres parecían tener garantizados sus lugares en el podio, hasta que muy cerca del epílogo, una desafortunada maniobra de Ardusso le arrebató esa satisfacción a Nicolás. Los dos que sacaron provecho fueron Agustín Canapino y Christian Ledesma, quienes consiguieron un resultado impensado para Chevrolet.

Ford pudo haber terminado más arriba con Mauricio Lambiris, involucrado también en esa acción, que cambió el destino de la carrera. Dodge, en cambio, siempre estuvo lejos y sin respuestas. Está claro que la marca hoy está relegada técnicamente, algo que no debe sorprender, porque los mismos defensores de la "penta estrella" así lo adelantaron.

Mañana se iniciará la acción y las primeras salidas a pistas quizás empiecen a marcar una tendencia para el fin de semana. Los viernes son fundamentales a la hora de clasificar y seguramente eso también ocurrirá en Centenario.