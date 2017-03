Obesidad aumenta riesgo de enfermedad renal Información General 09/03/2017 Redacción Leer mas ...

BUENOS AIRES, 9 (NA). - La obesidad es una de las principales amenazas para los riñones porque promueve el riesgo de diabetes tipo 2 e hipertensión arterial, dos de las causas líderes de Enfermedad Renal Crónica (ERC) en el mundo, según se informó en el Día Mundial del riñón, que se conmemora hoy.

También hay razones propias a la obesidad que generan alteraciones renales ya que se ha demostrado que los riñones de los pacientes obesos tienen una sobrecarga de su función (hiperfiltración) y con ello mayor riesgo de desarrollar

proteinuria (pérdida de proteínas por la orina) lo cual también es un factor predictor de enfermedad renal.

En esta oportunidad, el Día Mundial del Riñón se conmemorará bajo el lema "Enfermedad renal y Obesidad", por lo que se promueve la educación sobre las consecuencias negativas de la obesidad destacando la importancia de un estilo de vida saludable y de las políticas sanitarias para prevenirlas.

Según explicaron Carlos Díaz, jefe Sección y Director de la Carrera de Especialista en Nefrología y Medio Interno del Instituto Universitario CEMIC, y Cristina Milano, coordinadora Nacional del área de Nutrición en Nefrología de Fresenius Medical Care (FME) y Nutricionista del servicio de diálisis FME- CEMIC, "la obesidad es una epidemia mundial".

"En la Argentina, según la última Encuesta de Factores de Riesgo del Ministerio de Salud de la Nación, la prevalencia de obesidad es del 20,8% y la prevalencia del sobrepeso llega al 37,1%. En cuanto a la prevalencia de ERC, estudios internacionales estiman que afecta al 10% de la población mundial. Su manifestación más grave es la insuficiencia renal crónica terminal que lleva al paciente a la diálisis crónica o al trasplante renal", indicaron los especialistas.

Según bibliografía médica internacional, las personas con sobrepeso u obesidad tienen un riesgo de 2 a 7 veces mayor de desarrollar enfermedad renal, y en nuestro país más de la mitad de los ingresantes a un plan de diálisis crónica tiene sobrepeso u obesidad. Según el Registro Nacional de Diálisis, 30 mil personas están hoy en alguna forma de tratamiento de diálisis.

"Por año, se estiman 6600 nuevos ingresos a diálisis. En 2015, el mismo registro fijaba una prevalencia de 28.572 pacientes en diálisis. Además, aquel año un 34,4% de quienes ingresaron a diálisis presentaban sobrepeso y un 22,6% correspondió a pacientes obesos", indicaron Díaz y Milano.

La obesidad es prevenible, y por lo tanto también la enfermedad renal que viene asociada a ella. Asimismo, se pueden corregir y/o controlar otros factores de riesgo tales como el consumo de tabaco, el colesterol elevado, y la ingesta excesiva de proteínas y sodio.

"La ERC es una enfermedad silente, por eso resulta fundamental estar alerta. Las personas con factores de riesgo deben cuidarse y los médicos de atención primaria son los que deben poner en marcha la detección de pacientes con factores de riesgo para ERC", indicaron los expertos.

Los médicos destacaron que "una simple prueba de creatinina en sangre y el examen de orina contribuyen a la detección de enfermedad renal" ya que "un nivel elevado de creatinina en sangre, como ciertas anomalías en el examen de orina podría suponer enfermedad de los riñones".



VIDA SANA PARA

RIÑONES SANOS

La educación y la conciencia de los riesgos de la obesidad y un estilo de vida saludable, incluyendo la nutrición adecuada y el ejercicio, pueden ayudar de forma notable a prevenir la obesidad y la enfermedad renal.

Según el Séptimo Informe del Comité Nacional sobre Prevención, Detección, Evaluación y Tratamiento de la Presión Arterial de Estados Unidos, por cada 10 kilos de peso corporal que se pierde, se reducen las cifras de tensión arterial entre 5 a 20 milímetros de mercurio (mmhg).

La actividad física la reduce entre 4 a 9 mmhg, y un consumo de alcohol moderado entre 2 a 4 mmhg. En la Argentina hay muchos hábitos alimenticios que debemos cambiar.

El Ministerio de Salud de la Nación hizo un estudio en el que se demostró que los argentinos estamos consumiendo 12 gramos de sal a diario, cuando lo que deberíamos consumir, según la OMS, son 5 gramos o menos.

También somos el país que más litros de gaseosas consume. En 2012, eran 140 litros por año por persona, lo que equivale aproximadamente a 450 y 500 centímetros cúbicos de gaseosa por día. Un litro son casi 500 calorías, por lo que ganamos medio kilo de peso por semana.

Otro obstáculo es que no estamos comiendo suficientes verduras y frutas.

Estas últimas brindan vitaminas y minerales y otras sustancias que actúan como antioxidantes que protegen a los riñones al disminuir el proceso oxidativo además de aportar fibras que disminuyen los lípidos que pueden dañarlos.

En cambio, suelen consumirse altas cantidades de bebidas, galletitas, barritas de cereal, entre otros productos que contienen Jarabe de Maíz de Alta Fructosa (JMAF) que puede provocar hiperuricemia (ácido úrico elevado) y muchas grasas saturadas que también lo pueden dañar.



HABITOS PARA CUIDAR

A LOS RIÑONES

• Evite el consumo de alimentos con alto contenido en sodio (fiambres, embutidos, aderezos, productos de copetín, etc.).

• Modere el consumo de sal: la cantidad que aportan los alimentos en su estado natural cubre las necesidades de la mayoría por lo cual no use el salero en la mesa y al cocinar prefiera perejil, ajo, cebolla, albahaca, tomillo, romero y otras hierbas y especias.

• Consuma por día 2 frutas y 3 porciones de verduras de todo tipo y color, preferentemente crudas.

• Consuma pescado y cerdo con más frecuencia (dos veces por semana) y disminuya el consumo de carnes rojas a dos veces por semana y blancas a dos o tres. Consúmalas solo en una de las dos comidas principales.

• Agregue aceites puros (oliva, canola, girasol alto oleico, soja) en crudo solo para condimentar y modere o evite el consumo de azucares o dulces en función de mantener su peso.

• Beba abundante cantidad de agua (1.5-2 lts), evitando bebidas azucaradas.

• Consuma cantidades moderadas de alimentos, las que entren en un plato variando la selección.

• Realice al menos 30 minutos diarios de actividad física.

• No fumar. Incluso pocos cigarrillos por día son muy dañinos.

• Mantener la presión arterial por debajo de 140/90 mmHg.

• Las personas con diabetes e hipertensión arterial deben mantener un buen control de su enfermedad y de los factores de riesgo asociados.