Educación evalúa descontar días Locales 09/03/2017 Redacción Será para las nuevas medidas de fuerza y no correrá para las 72 horas que culminaron en el día de ayer. La ministra Claudia Balagué anticipó que convocarían a los gremios entre hoy y mañana. SADOP se plegó a las 48 horas de AMSAFE, previstas para miércoles y jueves próximos.

En la jornada de ayer, finalizó el primer paro de los docentes (tanto de SADOP como de AMSAFE), luego de 72 horas de medida de fuerza. Y hubo novedades: los docentes santafesinos recibirán una nueva oferta salarial entre hoy y mañana. Pero no todas son buenas noticias: la ministra de Educación de la provincia, Claudia Balagué, reconoció que "se evalúa el descuento de los días de paro" si el plan de lucha se extiende.

En declaraciones radiales a LT8 de Rosario, la responsable del área educativa en Santa Fe expresó: "Queda jueves y viernes. La convocatoria a la reunión va a salir esta semana, pero todavía no tenemos la fecha. Vamos a seguir dialogando en condiciones técnicas para tratar de acercar las posiciones de ambos lados".

Balagué agregó que el gobierno "está evaluando la posibilidad" de descontar los días no trabajados por el paro. "Vamos a evaluar como continúa la negociación. No descartamos el descuento. Hemos definido hacer otra oferta salarial porque entendemos que la negociación se destraba con una nueva propuesta", agregó.



SADOP TAMBIEN

El Sindicato de Docentes Particulares (SADOP) confirmó en la tarde de ayer un paro de 48 horas para miércoles y jueves de la semana que viene, en consonancia con el gremio de docentes provinciales (AMSAFE).

La decisión fue confirmada por Martín Lucero, secretario general de SADOP Rosario, quien manifestó la idea de "darle continuidad al plan de lucha" en rechazo a la oferta salarial "insuficiente" ofrecida por el gobierno provincial, el cual "no alcanza para cubrir la pérdida del poder adquisitivo que generó la inflación".

A su vez, la idea del gremio es seguir reclamando al gobierno nacional la apertura de la paritaria docente, motivo por el cual SADOP formó parte de la multitudinaria movilización llevada a cabo anteayer en Buenos Aires, en el marco de una jornada de huelga de 48 horas.