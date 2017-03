Noticias al Cierre Nacionales 09/03/2017 Redacción Leer mas ...

GREMIOS DOCENTES BONAERENSES

EXTENDIERON EL PARO HASTA HOY

LA PLATA, 9 (NA). - Los seis gremios docentes bonaerenses resolvieron extender hasta hoy el paro de actividades iniciado el lunes y, de este modo, las clases seguirán sin empezar en la provincia de Buenos Aires, mientras que el Gobierno convocó para el viernes a una nueva reunión paritaria. La prolongación de la huelga fue dispuesto por unanimidad por los sindicatos que se agrupan en el denominado Frente de Unidad Gremial bonaerense.



TRAS DOS DIAS DE HUELGA, COMENZARON

LAS CLASES EN ESCUELAS PUBLICAS PORTEÑAS

BUENOS AIRES, 9 (NA). - El ciclo lectivo 2017 se inició ayer en escuelas públicas de Capital Federal tras la huelga de 48 horas convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) para el lunes y martes de esta semana. La decisión de los maestros de comenzar las clases, y de no prolongar la medida de fuerza, como sí ocurrió en la provincia de Buenos Aires, fue celebrada por la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña.



STOLBIZER PEDIRA EL PROCESAMIENTO

DE CRISTINA EN LA CAUSA LOS SAUCES

BUENOS AIRES, 9 (NA). - La diputada y líder del GEN, Margarita Stolbizer, anunció ayer que pedirá ante la Justicia el procesamiento de la expresidenta Cristina Kirchner en la causa "Los Sauces", tras considerar que la exmandataria "desaprovechó su citación" con "una proclama política sin sustento". Stolbizer brindó una conferencia de prensa en la Sala 2 del edificio anexo de la Cámara de Diputados junto con la abogada Silvina Martínez, luego de que la expresidenta declarara el último martes ante el juez Claudio Bonadío en el marco de la causa que tiene a la diputada como denunciante.



LA ECONOMIA ARGENTINA CRECERA

ENTRE 3 Y 4% ESTE AÑO, SEGUN CAPUTO

BUENOS AIRES, 9 (NA). - El ministro de Finanzas, Luis Caputo, pronosticó ayer que "por primera vez en cinco años, en el 2017, el país crecerá entre 3 y 4%, con inflación alta pero a la baja" y consideró que "el camino es largo, pero es el camino correcto". Así lo indicó en la apertura de la quinta edición del Congreso Económico Argentino, en el marco de la Exposición Argentina de Economía, Finanzas e Inversiones (EXPO EFI 2017), que se extenderá hasta este jueves en un hotel de la Ciudad de Buenos Aires.



"EL DINERO EN EFECTIVO ES LA MEJOR

PLATAFORMA PARA EVADIR", DIJO ABAD

BUENOS AIRES, 9 (NA). - El jefe de la AFIP, Alberto Abad, destacó ayer que el "uso de dinero en efectivo es la mejor plataforma para evadir" y consideró que "los argentinos somos estructuralmente informales". "A fin de este año no va a haber un comercio, ni un profesional, ni ningún actor económico que no acepte tarjetas de débito cuando le quiera pagar un cliente", sostuvo el funcionario al exponer en el Ciclo de Actualidad Tributaria organizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas (Cpcecaba).



DIETRICH EN EL CONGRESO POR SUBAS DE

PEAJES Y CONCESIONES DE RUTAS AEREAS

BUENOS AIRES, 9 (NA). - El ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, concurrirá hoy a un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados para dar explicaciones sobre el incremento del valor de peajes en autopistas y la adjudicación de rutas aéreas a compañías de bajo costo.