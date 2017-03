El Gobierno dispuesto al diálogo con la CGT Nacionales 09/03/2017 Redacción De todos modos, en la Casa Rosada descartan modificar el rumbo económico.

BUENOS AIRES, 9 (NA). - El Gobierno afirmó ayer que tiene "las puertas abiertas" para la CGT y destacó la importancia de que "aquellos sectores que quieren que al país le vaya bien sigan apostando al diálogo y al trabajo conjunto". Un día después de la movilización que encabezó la CGT y que terminó con enfrentamientos e insultos a la cúpula gremial por no haber puesto fecha a un paro nacional, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, coincidieron al insistir en el "diálogo" y repudiar los incidentes.

Al exponer en una charla durante la apertura de la cumbre Summit Argentina 2017, que organiza en Buenos Aires la revista The Economist, Peña destacó la importancia de que "aquellos sectores que quieren que al país le vaya bien sigan apostando al diálogo y al trabajo conjunto". El ministro coordinador apuntó que "la relación con los sindicatos era una de las grandes dudas cuando comenzó el Gobierno" de Cambiemos y subrayó que finalmente resultó "excelente" porque "se ha podido de trabajar en forma conjunta". "Dicho esto, está claro que existen tensiones dentro del propio sindicalismo, la CGT y el peronismo", indicó el jefe de Gabinete, al tiempo que subrayó que se debe "condenar la violencia" y agregó: "Hay mucha gente a la que no le conviene el diálogo porque en la violencia se hace más fuerte".

Asimismo, el Gobierno rechazó la posibilidad de modificar las políticas económicas tal como reclamó la CGT y aseguró que "no hay medidas macro" sino "cuestiones a resolver de manera sectorial", al tiempo que auguró que el "clima económico será mejor" a medida que avance el año electoral. Luego de la masiva movilización de la central obrera, que advirtió que habrá un paro general si no se cambia el rumbo económico, en Balcarce 50 aseguran que los sindicalistas "tienen todo el derecho a reclamar un cambio en las políticas", aunque aclaran que no se tendrá en cuenta ese pedido. "Nosotros tenemos unas ideas sobre la Argentina que nos gustaría que sea y no las vamos a cambiar. Para los sectores que están en dificultades hay que sentarse a hablar. No hay medidas macro, son todas cuestiones que hay que resolver en mesas sectoriales", resaltó un importante funcionario nacional en diálogo con NA.

Por su parte, Triaca subrayó que el Gobierno tiene "las puertas abiertas y sigue con vocación de diálogo" con la CGT y pidió "salir de la exasperación y mirar el detalle de lo que está pasando" en el país. El ministro afirmó que en la movilización "hubo muchas vertientes que no tenían que ver con la representación gremial ni con temas específicos de los trabajadores, muchos de los cuales estuvieron en la gestión anterior negándole muchos de los reclamos de los trabajadores".

En declaraciones a radio La Red, el funcionario sostuvo que "había muchos sectores del kirchnerismo, sectores que querían ir a la confrontación con otros sectores de la representación gremial" y consideró que el Frente para la Victoria "entorpeció el mensaje que se quería transmitir". "Nosotros somos conscientes de la situación que están pasando algunos sectores y tenemos la predisposición de trabajar con ellos para resolver los temas específicos. Pero ayer hubo más una movilización con una intención más política y eso se reflejó", afirmó.