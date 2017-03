Exhumarán cadáver de Carlitos

"Hubo bastante manoseo y cosas raras que sucedieron en el cementerio. Todo es una gran duda y el estado del cadáver también porque estaba nada que ver con el de Silvio Oltra (quien viajaba con Carlitos) que fue enterrado en tierra", dijo la exesposa del expresidente Carlos Menem.



En diálogo con Cadena 3, la mujer explicó que sus sospechas están fundadas "por el estado de descompostura tan raro y por un cadáver que era irreconocible a un año de estar enterrado".



Y añadió "tengo sospechas por el estado del cajón y lo que hicieron porque parece que le hubiesen puesto ácido porque está destruido totalmente".



UN ATENTADO



Zulema Yoma volvió a insistir, como lo hizo desde el momento de conocer la muerte de su hijo, sobre que el accidente que se cobró la vida de Carlitos fueun atentado.



Y al respecto memoró que "no sólo es una sospecha porque primero Gendarmería demostró que había impactos de bala y por otro lado, las palabras de su propio padre (Carlos Menem) que me reconoció que a su hijo lo mataron".



Finalmente, señaló "Dios quiera que se sepa de una vez por todas si los restos son realmente de Carlitos, o no".