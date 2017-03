AFA: suspensión de elecciones

Marcelo Tinelli y Rodolfo D’Onofrio no quieren dejar a la Asociación del Fútbol Argentino en manos de Daniel Angelici y "Chiqui Tapia", y presentaron un escrito reclamando la suspensión del acto eleccionario previsto para el 29 de marzo y que se llame a una nueva asamblea para reforzar el polémico artículo del nuevo estatuto que objetó FIFA y CONMEBOL, provocando que "arda Troya" nuevamente en esta pelea por el sillón mayor de la AFA.



Es que desde el sector que apoya la candidatura de Claudio Tapia salieron con los "tapones de punta" y hasta los acusaron de promover el paro de futbolistas para generar caos.



Recuerda esta mañana Diario Popular que hoy vence el plazo para presentar listas y la movida de D’Onofrio y Tinelli de salir a competir arrancó tarde. Quizá por eso apelaron a esta jugada, esperando que se posterguen los comicios y así poder trabajar con más tiempo en busca de votos, especialmente los del ascenso que hoy por hoy serían hegemonizados por Claudio Tapia.



FRENTE A "CHIQUI" TAPIA



El nombre de Hernán Lewin (expresidente de Temperley) entró a sonar como el candidato de D’Onofrio y Tinelli para que River y San Lorenzo no se queden afuera de la nueva conducción, pero necesitan contrarreloj conseguir avales y sobre todo votos.



"Yo no tengo nada contra Tapia y le dije muy clarito: 'si realmente vas a hacer algo y lo vas a hacer tan parcial y vas a dejar afuera a los de la vereda de enfrente, creo que te estás equivocando'. Nos está llamando mucha gente, pero es muy probable que ya esté armado de tal manera donde ganen. Igual vamos a tratar de manifestarnos en que no compartimos este proyecto. Es lamentable que lo estén haciendo”, disparó ayer D’Onofrio.



Y agregó "nosotros lo que nos ocurre es que hay que hacer la AFA de nuevo y no está ocurriendo, seguimos con las mismas formas. ¿Por qué no una unidad, por qué cortarse solos?".