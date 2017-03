Miguel Lifschitz: "Santa Fe tiene un corazón muy fuerte en el interior"

El gobernador Miguel Lifschitz presidió ayer, martes 7, la apertura de sobres con las ofertas para la concreción de obras de acceso a Colonia Bigand, Colonia Hugentobler y Colonia Fidela, localidades del departamento Castellanos.

Se trata de una primera etapa de los trabajos, que se completará la próxima semana con un acto similar que beneficiará a Colonia Mauá, Colonia Iturraspe y Eustolia.

Lifschitz destacó que “Santa Fe, que es tan grande y diversa en sus realidades geográficas, económicas, poblacionales, históricas, y tan rica en distintos tipos de producciones, tiene un corazón muy fuerte en el interior”.

“Para una provincia como la nuestra, su corazón productivo, más que en las grandes ciudades, está en los pueblos del interior. Aquí es donde se produce buena parte de la riqueza que después también llega a las grandes ciudades”.

El gobernador recordó que “hemos invertido más de 10 mil millones de pesos en obras durante el 2016 y este año tenemos previsto invertir más de 25 mil millones en obra pública, la producción, el trabajo y la calidad de vida de la gente en los 19 departamentos de la provincia de Santa Fe. Todo esto ha sido fruto del trabajo conjunto con los legisladores de todo los partidos”.

“El departamento Castellanos, en particular, es uno de los más beneficiados porque entendemos que es un lugar en el que hay mucho trabajo y mucha producción, y también había mucha necesidad de obras de infraestructura importantes”.

Lifschitz agradeció a los presentes “por el esfuerzo, el trabajo, la garra, la fuerza, las ganas de seguir trabajando y seguir adelante a pesar de las dificultades. Les dejamos nuestro compromiso de seguir trabajando juntos por un futuro mejor para esta zona, para el departamento y la provincia de Santa Fe”.



LA OBRA

En todos los casos, se llevarán adelante trabajos de escarificación y recompactación de la base de asiento del camino actual, la mejora de terraplenes existentes, como así también la limpieza y el arreglo de alcantarillas para una mejora en el escurrimiento de las aguas.

El administrador de la dirección provincial de Vialidad (DPV), Pablo Seghezzo, anunció que la próxima semana se realizará un acto similar con los sobres correspondientes a los accesos a Colonia Mauá, Colonia Iturraspe, y Eustolia.

Este conjunto de obras viales cuenta con un presupuesto oficial de $ 95.247.377,9 y tiene por objetivo mejorar las condiciones de transitabilidad, servicio y de seguridad, no solo para los usuarios, sino también para la producción ganadera y agropecuaria de la región y para los vecinos que diariamente transitan estos caminos y rutas.



LAS OFERTAS

La primera apertura de sobres fue el acceso a la localidad de Fidela, Ruta Provincial 81S, tramo Pueblo Marini–Colonia Fidela, cuyo presupuesto oficial es de $ 25.418.998,46. Se presentaron tres ofertas: Rovial S.A., que cotizó $ 33.230.978,96 pesos; (UTE) Antonino Milisenda S.A., Prat S.R.L. y RV Obras y Servicios S.A., por $ 31.528.399,26; y Luis Losi S.A., por $ 28.925.482,96.

En segundo término se abrieron los sobres para la obra de acceso a Colonia Bigand, Ruta 65s-Ruta Provincial 81S, tramo Aldao-Colonia Bigand, que cuenta con un presupuesto oficial de $ 48.071.149,98. Se presentaron cinco ofertas: Rovial S.A., $ 57.334.423,20; Rava S.A., $ 51.982.715,74; (UTE) Antonino Milisenda, RV Obras y Servicios S.A. y Prat S.A., $ 52.898.968,90; Luis Losi S.A., $ 49.306.879,03; y Werk Constructora S.R.L., $ 48.772.739.

Finalmente se abrieron los sobres para el acceso a Colonia Hugentobler, tramo Ruta Provincial 180s-Hugentobler, que tiene un presupuesto oficial de $ 21.757.229,96, y en la cual hubo cuatro ofertas: Rovial S.A., que presentó $ 24.996.195,36; Ingeniero Civil Pedro Alberto Martínez Construcciones, que ofertó $ 20.563.610,24; (UTE) Antonino Milisenda, Prat S.A. y RV Obras y Servicios S.A., que ofreció $ 23.369.012,95; y Luis Losi S.A., que hizo lo propio por $ 20.974.592,65.



LA PUERTA AL PROGRESO

El senador departamental Alcides Calvo relató que “cuando llegó el pedido de endeudamiento que el gobernador había solicitado a la Legislatura y había que distribuir las obras, se me vino a la mente mi experiencia de haber vivido en el campo durante 30 años, donde uno padeció inundaciones y sabía cuáles eran las tristezas de la gente”.

El presidente comunal de Colonia Bigand, Adrián Oggero, dijo que “esta licitación es la puerta al progreso”. Además indicó que la de este martes “fue la primera vez en la historia de 130 años de la Colonia que nos visita un gobernador”.

A su turno el presidente comunal de Colonia Hugentobler, Heraldo Berra, agradeció por los trabajos a los que calificó como “fundamentales”. Según dijo, “son un sueño que veíamos muy lejano y hoy vemos que esto está muy cerca. Esta zona hace 40 años que viene teniendo problemas de accesos por los fenómenos climáticos que producen inundaciones y anegamientos”.

Finalmente, el presidente comunal de Colonia Fidela, Irineo Astesana, indicó: “Es un orgullo que usted gobernador no haga diferencias entre colonias, pueblos y ciudades; y que nos visite, porque hemos pasado tiempos muy difíciles. Ahora estamos trabajando juntos, vamos a hacer el ripio, es una ayuda para que no cierren los tambos y la gente no se vaya”.



PRESENTES

También participaron del acto los diputados provinciales Clara García y Omar Martínez; el coordinador del Nodo Rafaela, Pablo Pinotti; los coordinadores de Educación, Carolina Pelegry; de Salud, Ernesto Bosco; y de Desarrollo Social, Rodolfo Giacosa; presidentes comunales de la región y demás autoridades provinciales y comunales.