La ‘Crema’, con la mente puesta en el regreso del fútbol y su visita a Aldosivi

Deportes 08/03/2017

Ampliar FOTO LA OPINION ENTRADA EN CALOR. / Un fútbol tenis previo al entrenamiento de la 'Crema'.

Como el resto de los futbolistas de otros equipos, el plantel de Atlético de Rafaela espera que se destrabe el conflicto por el cual atraviesa el fútbol argentino y así poder jugar, el próximo lunes a las 19 ante Aldosivi en Mar del Plata, en lo que sería el día y hora del debut para la “Crema” en el reinicio del torneo de Primera División.



El plantel ‘albiceleste’ entrenó ayer por la mañana en el predio del Polideportivo del Autódromo y realizaron ejercicios físicos. Hoy, el DT Juan Manuel Llop comenzará a realizar algunos trabajos tácticos de cara al cotejo ante los marplatenses. El entrenamiento futbolístico sería el jueves, teniendo pactado el viaje a Mar del Plata para el sábado a la noche (si es que finalmente se juega).

De no mediar inconvenientes, el DT podría parar ante el ‘Tiburón’ el mismo equipo que puso en cancha la semana pasada, ya que no presenta jugadores con problemas físicos en dicha formación.

Con este panorama, la ‘Crema’ iría con Lucas Hoyos; Oscar Carniello, Teodoro Paredes, Gastón Campi y Mathías Abero; Gabriel Gudiño, Emiliano Romero, Diego Montiel y Angelo Martino; Ramiro Costa y Mauro Albertengo.

La única duda podría pasar por la inclusión del juvenil Martino por la banda izquierda en lugar de Kevin Itabel, sorpresivamente excluido del once inicial la semana pasada, ‘por cuestiones tácticas’. según declaraciones del propio Llop.