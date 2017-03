Reclamos y disturbios en el final Nacionales 08/03/2017 Redacción Leer mas ...

Ampliar FOTO NA Al final de la protesta se registraron incidentes entre distintas facciones.

La desconcentración del acto de la CGT se produjo hoy en medio de golpes, empujones y corridas y ante el enérgico reclamo de sectores gremiales de base para que la conducción de la central obrera "fije fecha" del paro nacional. Los incidentes se produjeron en momentos en que los integrantes del triunvirato Héctor Daer, Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña se aprestaban a bajar del escenario montado frente al Ministerio de Producción y algunos militantes pertenecientes a UPCN y otros sindicatos reclamaban "fecha para el paro general".

Fue entonces cuando los hermanos Facundo y Pablo Moyano, custodiados por el boxeador Gonzalo "Patón" Basile, se cruzaron con un grupo que había comenzado a insultarlos debajo del escenario e, incluso, la pelea habría terminado con golpes de puño. "¡Que pongan fecha la puta que los parió!", cantaban los militantes que ocupaban las primeras filas, los que incluso tildaron de "traidores" a los hijos de Hugo Moyano, exlíder de la CGT, quienes tuvieron que retirarse del lugar con una fuerte custodia.

Tras la desconcentración, los dirigentes de la CGT apuntaron contra el kirchnerismo y acusaron a ese sector político de estar detrás de las personas que provocaron los incidentes. "Estuvo todo armado por un grupito con banderas de Berazategui, que no tiene que ver con el movimiento obrero", sostuvo Héctor Daer, mientras que Jorge Sola agregó: "Cristina Kirchner no nos atendió nunca, cuando dijo que venían a apoyar ya sabía que venían a provocar".

En medio de los incidentes volaron vallas y sillas de plástico y los líderes del triunvirato cegetista debieron resguardarse en sus vehículos y en el edificio del gremio de los empleados de comercio, que conduce Armando Cavalieri.

Finalmente, cuando los conductores de la central pudieron retirarse, un grupo de militantes copó el escenario al grito de "¡paro general!": allí se pudo ver a gremialistas de la Línea 60 de colectivos y del sindicato cegetista de remiseros Ucairra, quienes exhibieron carteles con la leyenda que identificaba al kirchnerismo "No fue magia" y otro que decía "Macri ladrón". Luego taparon con una cruz de cinta adhesiva el logo de la CGT del atril, el que finalmente rompieron y se llevaron.