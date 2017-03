La lechería "sin futuro", de acuerdo a Meprolsafe

La Mesa de Productores Lecheros de la Provincia de Santa Fe (MeProLSaFe) emitió un duro comunicado en donde sienta postura respecto de la actualidad del sector: "lamentablemente lo que hemos venido manifestando y analizando como entidad que representa al sector primario de la lechería es una realidad. Desearíamos habernos equivocado. Pero somos productores que vivimos en el día tras día junto a nuestras vacas".

"Más allá de nuestros reclamos coyunturales, está nuestro clamor por una 'Lechería ordenada', previsible para crecer y ser competitivos. Sin embargo, los funcionarios nacionales que nos atienden no 'entienden' que la lechería de 'ensueño' que ellos ven se contrapone con la 'pesadilla' que estamos viviendo. Es hora que 'cambiemos'", sentencian.

"En la última reunión que se llevó a cabo en el Ministerio de Agricultura donde participó el Secretario de Agricultura Ricardo Negri, el Subsecretario de Lechería Alejandro Sammartino junto con su equipo y referentes de las industrias y las instituciones representativas de la producción, se les manifestó que así no se puede continuar. Acciones que desde el año pasado nuestra entidad viene solicitando fueron también pedidas por otros sectores. Parte de la industria solicitó sentar a la mesa al sector comercial ya que entiende, como nosotros, que forma parte de la cadena láctea y que, con sus márgenes de ganancia exorbitantes, generan fuertes distorsiones de precios que impactan en los consumidores. Además se solicitó que el gremio -ATILRA- esté también en esta mesa", indican.

"Al Secretario de Agricultura se le recordó que desde hace más de un año le pedimos que llamara a sentarse a la comercialización. Su respuesta fue que no era el momento! Le decimos: Sr. Negri ¿cuándo va a ser el momento?. ¿Será cuando no quede un tambo más en pie y las industrias tengan sus plantas sin materia prima y deban cerrar? Se viene la noche para la “lechería argentina”, la desaparición de tambos traerá aparejado un inevitable achicamiento industrial con cierre de plantas y atraso tecnológico. Esto ya está ocurriendo. No somos los dueños de la verdad absoluta pero los funcionarios no dan respuestas concretas, siguen sosteniendo que la 'Lechería' se arregla sola, con el mercado", señalan.

"Hace más de un año que están al frente del gobierno y no existe una política oficial y clara para el sector. Es necesario y 'urgente' que se implementen medidas acordes a este sector, a su diversidad, a sus ciclos de estacionalidad, al comportamiento de los mercados internacionales y a su desventaja para fijar el precio de la materia prima. Propuestas sobran, se las hemos acercado. Queda la decisión política. La historia juzgará", cierran el comunicado, con las firmas del Presidente de MeProLSaFe, Marcelo Aimaro y del Secretario, Fernando Córdoba.