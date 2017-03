Gestionarán que un Director de ASSA sea un rafaelino Locales 08/03/2017 Redacción En mayo de este año vence el mandato de los dos directores, uno del oficialismo del gobierno de la provincia y otro de la oposición. El Intendente y representantes del PDP hablaron del tema.

Ampliar FOTO PRENSA MUNICIPALIDAD DIALOGO./ Maina, Pascual, Castellano, Mársico y Garmendia, en el despacho de Intendencia.



El intendente Luis Castellano recibió en su despacho a Lisandro Mársico, Juan Garmendia y Marta Pascual, todos integrantes del Partido Demócrata Progresista de nuestra ciudad. En el encuentro también participó Carlos Maina, gerente zonal de Aguas Santafesinas S.A.

En la reunión se habló de la posibilidad de solicitar conjuntamente un lugar para un rafaelino en el Directorio de ASSA, que en mayo de este año se renueva, dado que existe un director por el oficialismo (Frente Progresista Cívico y Social), al cual el PDP pertenece, y otro por la oposición.

Recordemos que el Partido Demócrata Progresista en los últimos días publicó “la necesidad de ubicar una persona de nuestra ciudad en la conducción de ASSA, que represente no solo al resto de las ciudades que reciben el servicio, sino que comprenda y se ocupe de la problemática que sufrimos los rafaelinos respecto a la carencia de agua y la desproporción que existe entre esta situación y la fijación de la tarifa”.

Son de público conocimiento los insistentes reclamos del Intendente en torno al postergado inicio de la obra del acueducto, el tendido de los primeros caños, la reparación de pérdidas, la instalación de micromedidores y las subas de tarifas que no se corresponden con el servicio que recibe nuestra ciudad.

Por eso, durante el encuentro, se comprometieron a trabajar conjuntamente para buscar que uno de los directores pueda ser de nuestra ciudad, del oficialismo del gobierno provincial o de la oposición. En este sentido, no hay diferencias partidarias, dado que el problema de la falta de agua es algo que sufre toda la ciudad.

Durante la charla, Luis Castellano hizo hincapié en que el agua es un un tema de Estado y solicitó acompañamiento en los reclamos que periódicamente realiza ante las autoridades provinciales, fundamentalmente aquellos vinculados al acueducto, dado que sin agua Rafaela también ve frenado su crecimiento y su desarrollo, además de ser clave en cuestiones sanitarias.



MARSICO

Lisandro Mársico explicó los motivos de su proyecto de resolución (con el acompañamiento de Germán Bottero -UCR- y Natalia Enrico -PS), que pronto será tratado en el Concejo.

“La administración de la sociedad está a cargo de un Directorio, integrado por cinco directores, de los cuales dos corresponden a las Acciones de Clase “A”, dos a los accionistas de Clase “B” y uno a los accionistas de Clase “C”, las acciones de Clase “B” fueron transferidas por el Estado Provincial a los Municipios que hayan suscripto acciones (13 en total no lo hicieron San Lorenzo y Rosario) , dentro de las cuales se encuentra nuestra ciudad; los dos Directores que corresponden a las acciones de Clase “B” censan en sus funciones en el año 2017”, explicó Mársico.

“Castellano debe pedir por esto, debe ir a la Asamblea de Accionistas y gestionar para que uno de los dos Directores que se renuevan este año sea oriundo de Rafaela, hoy los Directores que representan a los Municipios accionistas son los Sres. Federico Pez y Darío Corsalini, solo este último vino hace ya un largo tiempo a Rafaela, y nosotros necesitamos que se comprenda y se reclame en el seno de la Empresa por los problemas que tenemos con el tema de agua”.