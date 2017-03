Seghezzo destacó la inversión de la provincia en las rutas de la región

El administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Pablo Seghezzo y el diputado provincial Omar Martínez, visitaron la Redacción de LA OPINION, para analizar las distintas obras que vienen haciendo desde la provincia en las distintas rutas y también de la región, acumulando una inversión importante.

Ayer por la mañana, el director participó del acto de apertura de ofertas para la realización de obras de acceso a localidades del departamento Castellanos: Colonia Bigand, Colonia Hugentobler y Colonia Fidela. "Es muy importante lo que ha pasado. Le vamos a dar accesibilidad a tres localidades Colonia Bigand, Fidela y Hugentobler. La semana que viene vamos a a estar abriendo Iturraspe, Eustolia y Colonia Mauá. Estas son zonas que están complicadas por las inundaciones y uno se siente que cumple con una deuda histórica. Vamos a mover más de 25 mil camiones de tierra, más de 7 mil camiones con piedras para un importante ripiado, así que estamos trabajando mucho para eso", dijo Seghezzo.

Este acto estuvo encabezado por el gobernador de la provincia, Miguel Lifschitz, en un acto que fue muy emotivo, ya que fue la primera vez en toda la historia que un Gobernador de la provincia pasa por Colonia Bigand. Este conjunto de obras viales cuenta con un presupuesto oficial de 95.247.377,9 millones de pesos, y tiene por objetivo mejorar las condiciones de transitabilidad, servicio y de seguridad, no sólo para los usuarios, sino también de la producción ganadera y agropecuaria de la región.

"También estamos trabajando mucho en todo lo que es Colonia Margarita - San Vicente, otra zona muy afectada por el tema inundaciones", continuó el director de Vialidad y agregó: "vamos a hacer el acceso de María Juana, por la ruta 61, donde vamos a invertir más de 30 millones de pesos en el presupuesto oficial. En lo que va del año, más lo que va en ejecución y lo que ejecutamos, tenemos 7.500.000 de pesos en obras muy importantes que hemos logrado, y que le da un valor diferente", dijo.

Además Seghezzo destacó la repavimentación que se está haciendo en el tramo Felicia - Sarmiento, que se encuentra totalmente destruida en un tramo importante. Además, se refirió a la Ruta 70 y otras emblemáticas, como la 62 que une Emilia con Cayastá. "Estamos por repavimentar la Ruta 13 en el Departamento San Martín. El Gobernador cumple su palabra, yo lo veo como un estadista en ese sentido", completó.

Por su parte, dijo que "la ruta 70 está en un bacheo de frente general, y se cavó hasta la sub base para poder hacer los trabajos pertinentes". En tanto, sobre la Ruta 34, acaso muy cuestionada por la cuestión hídrica, dijo que "el Ministro Garibay está solucionando esto para poder trabajar todos en conjunto".

Recordemos que los trabajos se ejecutarán en los accesos a Fidela, desde Pueblo Marini, presupuestado en 25.418.998,46 pesos; a Colonia Bigand, desde la ruta provincial Nº 65-S y ruta provincial Nº 81-s, en el tramo que une Aldao con Colonia Bigand, presupuestado en 48.071.149,48 pesos; y el acceso a Hugentobler, desde la ruta provincial Nº 280-s, por un monto de 21.757.229,96 pesos. Todas las obras se ejecutarán en un plazo de seis meses.

Desde la Dirección Provincial de Vialidad explicaron que los trabajos a ejecutarse tienen un importante significado en materia de conectividad y accesibilidad, en consonancia con lo establecido en el Plan Estratégico Provincial.

Por otro lado, el diputado provincial Omar Martínez también se refirió a estos trabajos “estamos ante otra muestra del gobierno provincial del trabajo del gobernador para fortalecer todos nuestros pequeños territorios para que sus habitantes puedan quedarse y, por qué no, para que algunos de los que se fueron con esta accesibilidad, quieran volver”, expresó al respecto.