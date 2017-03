El Gobierno cuestionó a gremios por la protesta Nacionales 08/03/2017 Redacción MACRI DESARROLLO SU AGENDA EN OLIVOS

Ampliar FOTO NA MACRI. Mantuvo una reunión con su gabinete.

BUENOS AIRES, 8 (NA). - El presidente Mauricio Macri siguió la movilización de la CGT desde la Quinta de Olivos, donde desarrolló su agenda de actividades de la jornada, que incluyó una reunión con el ministro de Producción, Francisco Cabrera, tras la medida de fuerza sindical.

Con una reunión de Gabinete apenas comenzada la mañana, el mandatario permaneció durante todo el día en la Residencia Presidencial, donde además encabezó un encuentro con la "mesa chica" del Gobierno. Más tarde, el jefe de Estado mantuvo una reunión de seguimiento de gestión con la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, mientras comenzaban a congregarse movimientos sociales y agrupaciones sindicales en el centro porteño.

En tanto, a las 15:00, cuando comenzaba el acto central de la Confederación General del Trabajo, el mandatario se reunió con el expresidente de Chile Sebastián Piñera, con quien dialogó sobre la situación de ambos países, la actualidad del Mercosur y la necesidad de que confluya con la Alianza del Pacífico, se informó oficialmente.

Finalmente, como última actividad de la jornada, el Presidente recibió también en la Quinta de Olivos al ministro de Producción, Cabrera, con quien analizó la movilización de la central obrera a la sede de la cartera y los índices de la actividad productiva.

Mientras tanto, el Gobierno aseguró que "muchos dirigentes gremiales no están siendo francos sobre el rumbo económico del país" y reiteró que "la política electoral se está mezclando" con la agenda de trabajo del Gobierno y los sindicatos. "Desde el primer día planteamos que a través del diálogo y trabajando con los gremios íbamos a poder mejorar la realidad de los trabajadores. Sin embargo, lamentablemente, este año la política electoral se está mezclando con la agenda de trabajo que tenemos que hacer en conjunto", se quejó el jefe de Gabinete, Marcos Peña.

En su cuenta de la red social Twitter, el ministro coordinador subrayó: "Muchos dirigentes gremiales no están siendo lo más francos posibles sobre el rumbo económico del país, que va a ser de crecimiento este año". Mientras los gremios de la CGT y la CTA se concentraban en el centro porteño para reclamar por los despidos y la baja en el poder adquisitivo de los trabajadores, el funcionario nacional rechazó uno de los cuestionamientos referidos a la "apertura de importaciones" y afirmó que "no es cierto", ya que "no hay una apertura indiscriminada, sino estratégica: el 80 por ciento de los bienes que ingresan son bienes indispensables para la producción".

En tanto, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, advirtió que "está corriendo un año electoral y el peronismo busca la identidad detrás de la defensa de los derechos de los trabajadores" y agregó que la movilización responde a la "generalización" que hacen los gremios sobre los problemas económicos lo cual consideró que "obedece a una mirada desde la perspectiva política".

En tanto, Cabrera sostuvo que "las razones" esgrimidas por la CGT "son falsas" y, al igual que Peña, insistió en que se trata de una marcha "claramente motivada por razones políticas". Al respecto, el titular de la cartera productiva consideró que la medida de fuerza de este martes "es como inaugurar el año electoral" y subrayó que "hay un juego que tiene que ver con él la interna del propio peronismo".