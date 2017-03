Del Potro entrará como sembrado en Indian Wells Deportes 08/03/2017 Redacción TENIS

Buenas noticias para Juan Martín Del Potro. Aún en Nueva York en el marco del Día Mundial del Tenis, supo que será preclasificado en el Masters 1000 de Indian Wells, que comienza el viernes y finaliza el 19 de marzo.

Milos Raonic, quien se retiró de la final de Delray Beach y no jugó Acapulco por precaución, terminó desertando del primer torneo del año de estas características. Del Potro llegará a California como N° 35 del mundo, tres lugares por debajo de los 32 que entran como preclasificados al torneo, exentos de jugar la primera ronda.

Sin embargo, ante las bajas de Gilles Simon, David Ferrer y Milos Raonic, se aseguró un lugar privilegiado en el cuadro, evitando ese primer escollo. El recorrido en Acapulco (donde Novak Djokovic lo frenó en octavos de final) más los resultados que se dieron en Dubai y San Pablo lo dejaban al argentino fuera de los sembrados pero todo cambió. Esta vez, dejó de lado, además, choques ante Djokovic, Rafael Nadal o Andy Murray en ruedas tempranas del Masters 1000 californiano.



SERENA ES BAJA

La estadounidense Serena Williams, número uno mundial de la WTA, se perderá los Masters 1000 de Indian Wells y Miami a causa de una lesión en la rodilla. "Tengo que renunciar a los torneos de Indian Wells y Miami. No he podido entrenar a causa de mi rodilla", dijo Williams en un comunicado.