"Los docentes no van a perder contra la inflación"

Por Darío Schueri. - El Gobernador se refirió también ante nuestro Diario sobre el sector docente, afirmando que "nos vamos a sentar a conversar en los próximos días; lamentablemente el problema docente está cruzado por una conflictividad que se da a nivel nacional y particularmente en la Provincia de Buenos Aires que se traslada de alguna manera al resto del país, pero nosotros tenemos un buen nivel de diálogo con el gremio por lo que espero que en los próximos días podamos encontrar una fórmula que sea positiva para los docentes de Santa Fe".

Lifschitz aseguró que "la propuesta que hicimos es buena; hemos ofrecido el piso más alto que haya ofrecido ninguna Provincia, salvo San Luis, junto a un ajuste por inflación, lo cual quiere decir que si la inflación fuera más del 19,5% los docentes no van a perder, porque se irá ajustando el sueldo automáticamente". "La idea es que el salario docente no pierda contra la inflación", definió.



ESCUELAS

LA OPINION consultó con el secretario de interior del SADOP, José Regis, quien no confirmó qué cantidad de escuelas dictarán clases en la jornada de hoy. A propósito de eso, Regis dijo que "todas están con las posibilidades de dar clases, la realidad es que existen muchos aprietes de parte de las patronales para con los trabajadores de la educación. Es más, el pasado viernes estuvieron todos citados en la Secretaría de Trabajo acá en Santa Fe por los aprietes a las docentes", dijo a este Medio.