Debutan tres argentinos Deportes 08/03/2017 Redacción COPA LIBERTADORES

Ampliar FOTO ARCHIVO GOLEADORES. Zampedri y Menéndez, la dupla del Decano Tucumano.

Las ilusiones coperas de Godoy Cruz de Mendoza comenzarán a rodar hoy cuando reciba al fuerte Atlético Mineiro, por la primera fecha del Grupo 6 de la Copa Libertadores. El partido comenzará a las 19:30 horas en el estadio "Malvinas Argentinas", con el arbitraje del colombiano Wilson Lamouroux, y televisa Fox Sports. El Grupo 6 también incluye al boliviano Sport Boys Warnes y al paraguayo Libertad, por lo que Godoy Cruz puede esperanzarse con pasar a la siguiente ronda. Esta es la segunda participación del "Tomba" en la Copa Libertadores, dado que ya lo hizo en la etapa de grupos en 2011 y 2012. El conjunto de Minas Gerais, campeón de la Copa en 2013 y cuarto finalista en la temporada pasada, llega a su estreno en el torneo regional como uno de los favoritos, acentuado por su gran presente en el campeonato Mineiro en el que ganó sus seis partidos. Estas son las probables formaciones y otros detalles:

Godoy Cruz: Rodrigo Rey; Walter Serrano, Diego Viera y Sebastián Olivares; Juan Fernando Garro, Fabián Henríquez, Guillermo Fernández, Gastón Giménez, Marcelo Benítez; Angel González y Javier Correa. DT: Lucas Bernardi.

Atlético Mineiro: Giovanni; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Gabriel, Fabio Santos; Rafael Carioca, Yago, Elías; Otero; Robinho y Fred. DT: Roger Machado.



EN EL MARACANA

En tanto, San Lorenzo comenzará esta noche su sueño de conquistar por segunda vez la Copa Libertadores, cuando debute como visitante ante Flamengo, en el mítico estadio Maracaná, por el Grupo 4. El partido comenzará a las 21:45 horas, en el estadio "Maracaná", que estuvo abandonado luego del Mundial de Brasil 2014, y será dirigido por el uruguayo Andrés Cunha y televisado por Fox Sports. San Lorenzo no piensa ser un convidado de piedra a la fiesta del Fla. Campeón de la Libertadores en 2014, el Ciclón es uno de los componentes del temido grupo de la muerte de esta edición, junto a Universidad Católica de Chile y al Atlético Paranaense. Bajo el comando del técnico uruguayo Diego Aguirre, el Ciclón tratará de dejar de lado su falta de ritmo de juego para sorprender a los cariocas en su fiesta. Las Alineaciones probables son estas:

Flamengo: Muralha; Pará, Rever, Rafael Vaz, Trauco; Romulo, Arao, Diego; Mancuello, Everton y Paolo Guerrero. DT: Zé Ricardo.

San Lorenzo: Torrico; Díaz, Angeleri, Caruzzo, Montoya; Ortigoza, Mussis, Belluschi; Cerutti, Blandi y Botta. DT: Diego Aguirre.



EN TUCUMAN

Por su parte, Atlético Tucumán quiere seguir escribiendo la historia y alimentando su sueño cuando este miércoles reciba a Palmeiras de Brasil, en el arranque del Grupo 5 de la Copa Libertadores. El partido comenzará a las 21:45 horas en el estadio "José Fierro", con el arbitraje del paraguayo Mario Díaz de Vivar y televisación de Fox Sports. El equipo tucumano sorteó dos fases de repechaje antes de llegar a la zona de grupos, tras dejar en el camino a El Nacional de Ecuador y Junior de Barranquilla, de Colombia. El Grupo 5 también lo integran el histórico Peñarol de Uruguay y Jorge Wilsterman de Bolivia. Pese a que no hay actividad local, el equipo de Pablo Lavallén mostró decisión para encarar el sueño de la Copa Libertadores que por primera vez en la historia está disputando. El Palmeiras es el actual campeón del fútbol brasileño, tras recuperar el brillo que había perdido años anteriores -descenso incluido- y tiene en Eduardo Baptista a un entrenador que plantea muy bien los partidos. Estas son las probables formaciones:

Atl. Tucumán: Cristian Lucchetti; Leonel Di Plácido, Bruno Bianchi, Ignacio Canuto, Fernando Evangelista; Rodrigo Aliendro, Guillermo Acosta, Nery Leyes, David Barbona; Cristian Menéndez y Fernando Zampedri. DT: Pablo Lavallén.

Palmeiras: Fernando Prass; Jean, Edu Dracena, Vitor Hugo, Egídio; Felipe Melo, Zé Roberto, Keno o Guerra, Dudu, Michel Bastos y Borja. DT: Eduardo Baptista.