Exner, listo para el viernes Deportes 08/03/2017 Mario Cabrera BOXEO

Ampliar FOTO LA OPINION ULTIMOS DETALLES. Mario Demarco, Rubén Giménez, Víctor Exner y Emiliano Pignatta.

Este viernes por la noche, en el Hongo de Ferrocarril del Estado, el púgil profesional de nuestra ciudad, Víctor Exner, irá por la recuperación cuando reciba al cordobés Emiliano Vivas (3 victorias, 5 derrotas), en un combate de fondo pactado a 6 rounds y en la división supermediano. El Gringo (2 victorias, 2 derrotas), que viene de perder en enero ante el cubano Scull, irá por un nuevo triunfo ante su gente, tal como lo hizo en diciembre pasado en su estreno como local. Ya en la recta final de su preparación, donde en los últimos días estuvo entrenando con el Tigre Ulrich, Exner, junto a su equipo, estuvieron ayer ajustando los últimos detalles en la Escuela de Boxeo de Mario Demarco, un maestro y especialista en este deporte, donde hizo guantes con Emiliano Pignatta, uno de los amateurs que el viernes formará parte de la cartelera de peleas. El pupilo de Rubén Giménez, y representante del Gimnasio “MosquiBox” de Rafaela comentó ante LA OPINION que “estamos preparados para afrontar la quinta pelea en el plano profesional. La derrota que sufrí en enero ante el cubano Scull en Bragado por KO me bajoneó mucho, pero luego de una semana de descanso, había que prepararse para la próxima, donde tenemos que recuperarnos y volver a la victoria. Me había encontrado con un rival duro y complicado. Sabíamos que era muy bueno y rápido. Pensamos que en algún momento lo íbamos a poder encerrar, pero nunca lo pude conectar. Me frustré y volvimos con las manos vacías. A lo mejor había que hacerla más adelante a esa pelea, pero igual sirvió como experiencia. Pero lo bueno que tiene el boxeo también es que tenés la revancha a la vuelta de la esquina”.

Acerca del rival, donde se le cambió dos veces por diferentes razones, comentó que “es un zurdo y más bajo que yo, y con el récord que tiene y por lo que estuvimos viendo en los videos, se le puede ganar bien. Igual, hay que mantener la distancia y no hay que confiarse porque nunca lo han noqueado”. Con respecto a los consejos que le da Demarco, el Gringo agregó que “venir entrenar a su gimnasio y te vaya enseñando todo lo que sabe es lindo y muy bueno. Voy a empezar a venir más seguido porque me sirve mucho. Cada vez que vengo me voy contento porque siempre aprendo algo nuevo”. En relación a la pelea del viernes, añadió que “la victoria, y si se puede un KO, es lo que vamos a buscar. Vamos a salir a trabajar tranquilos para tratar de lucirse y trabajar bien para ir encaminando la pelea y ver qué es lo que el rival nos va a permitir hacer”. Por último, Exner pidió que la gente lo vuelve a acompañar. “Esperemos que la gente de Rafaela se acerque al espectáculo y continúe haciéndonos el aguante para seguir peleando acá en casa, donde tenemos que aprovechar ese plus que tenemos de local para volver a ganar”.



MAÑANA, EL PESAJE

Este jueves, desde las 18 en el local de UATRE Rafaela (sobre calle Bolívar, enfrente de Mister Loco), se llevará a cabo el pesaje de los púgiles Víctor Exner y Emiliano Vivas. Las entradas anticipadas, a un costo de 100 pesos, puede adquirirse llamando al teléfono 3492-15633872.