La Primera A tiene fixture Deportes 08/03/2017 Redacción Anoche se sorteó en Liga el calendario del próximo torneo que comenzará el próximo 19 de marzo. Hoy se retoma la Asamblea para la elección de autoridades.

En medio de la incertidumbre por el recambio de autoridades, las reuniones del Consejo Directivo avanzaron y entre algunas de las cosas positivas que se confirmaron fue el inicio del fútbol de Liga Rafaelina para el domingo 19 de marzo con la primera fecha del torneo Apertura de la Primera A.

Esta temporada 2017 el principal certamen de fútbol doméstico reunirá a catorce clubes (dos más que el año pasado), tendrá un descenso directo y una promoción con el perdedor de la final por el ascenso de la Primera B.

Anoche se realizó el sorteo del fixture y la primera jornada tendrá los siguientes encuentros: Ben Hur vs. Peñarol, Sportivo Norte vs. Dep. Ramona, Atlético de Rafaela vs. Dep. Libertad, Florida vs. La Hidráulica, Unión vs. Arg. Humberto, Brown vs. Arg. Quilmes, Ferrocarril del Estado vs. 9 de Julio.

En lo referido a los clásicos, en la fecha 5 jugarán Sportivo Norte y Argentino Quilmes en barrio Barranquitas y se enfrentarán la ‘Crema’ ante los ‘Julienses’. En la fecha 6 el ‘Cervecero’ recibirá a Peñarol y en la fecha 8 Ferro estará recibiendo a ‘Peña’ en Los Nogales. El clásico sunchalense será en el capítulo 12 y en cancha de Unión.

Por otro lado, también anoche, se confirmó que el libro de pases en la Primera A cerrará el 10 de abril.



DIA DE CONFIRMACION



Este miércoles, desde las 20:30, en la sede de Liga Rafaelina, los asambleístas le pondrán un nuevo orden dirigencial al fútbol doméstico. A 22 días de aquella primera Asamblea del 2017, hoy, se dará continuidad tras el cuarto intermedio para tratar únicamente el punto Nº 6, la renovación de Autoridades por finalización de mandato.

El pasado lunes venció el nuevo plazo para presentar listas, se presentó una y es la que asumirá, si es que todos los clubes lo aceptan esta noche, por dos años. Omar Chiarelli reemplazará en la presidencia a Fabricio Poi, luego de dos mandatos.



CUADRANGULAR AMISTOSO



Este miércoles comienza el torneo amistoso organizado por el club Argentino Quilmes y denominado ‘Cuadrangular de los Centenarios’ y del cual participarán los equipos liguistas de Atlético de Rafaela, Libertad de Sunchales y 9 de Julio, más el ‘Cervecero’. Los partidos de hoy: 20:15 hs Atlético vs Libertad y luego se medirán Quilmes vs 9 de Julio. Los juegos tendrán una duración de dos tiempos de 40 minutos y se podrán realizar 7 cambios.

El viernes en primer turno jugarán los perdedores de esta primera jornada y luego vendrá la definición.



Amistoso. Este miércoles desde las 21 Sportivo Norte estará recibiendo a Bochófilo Bochazo de San Vicente en un nuevo encuentro de preparación con vistas al torneo liguista.