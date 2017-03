¿Vuelve el fútbol?, hoy se levantaría el paro Deportes 08/03/2017 Redacción Leer mas ...

Este miércoles a las 12 en el Ministerio de Trabajo se llevará a cabo la reunión en la que quedaría rubricado el acuerdo entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA).

El acuerdo levantará la medida de fuerza del gremio y con ello, los profesionales darán el OK para jugar desde el jueves en la reanudación del campeonato.

La medida se levanta porque a los 305 millones que pagó la AFA, se agregaron otros 40 millones (a través de un sponsor) y se espera que haya más dinero en los próximos días.

Vale aclarar que no todas las deudas fueron canceladas, aunque algo ya se canceló y por eso Agremiados no querría continuar con la medida de fuerza (el caso de Atlético de Rafaela que recibió casi 7 millones de pesos y le deben poco más del doble).

Aunque falta la oficialización, la que se llevará a cabo este miércoles en la reunión en la que, además de los dirigentes de la AFA, estarán los referentes de varios equipos.

Armando Pérez, el 1 de la Comisión Normalizadora de la AFA, dijo que en un "90 por ciento" el fútbol volverá.

Los últimos partidos se jugaron el 19 de diciembre.