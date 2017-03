La oposición reclamó a Macri que tome nota Nacionales 08/03/2017 Redacción Leer mas ...

BUENOS AIRES, 8 (NA). - Dirigentes de todos los sectores de la oposición respaldaron ayer la marcha de la CGT y coincidieron en reclamar al Gobierno que atienda los reclamos, aunque también pidieron a la cúpula de la central gremial que ponga fecha a un paro nacional. Algunos dirigentes políticos decidieron asistir a la movilización y expresaron su apoyo en pleno acto mientras que otros se refirieron a los incidentes posteriores y se plegaron al reclamo hecho a la cúpula de la CGT, que derivó en incidentes.

Entre los asistentes al acto estuvo el exgobernador bonaerense Daniel Scioli, quien opinó que "los salarios no pueden seguir quedando por debajo de la inflación" al tiempo que pidió "tener cuidado con el endeudamiento, cuidar la actividad económica y las industrias" y agregó: "Todos los sectores tenemos que trabajar para encontrar una respuesta a este contexto de problemas".

Por su parte, el dirigente del MST Alejandro Bodart opinó que "la de la CGT es una cúpula escandalosamente de espaldas a los trabajadores" y evaluó que "si no le ponen fecha pronto al paro nacional, las bases que hoy dieron un alerta van a pasarlos por encima".

A su turno, el diputado provincial bonaerense Fernando "Chino" Navarro, del Movimiento Evita, coincidió con la idea de que "es necesario que lo antes posible se le ponga fecha al paro con movilización". No obstante, tras destacar que "la marcha fue impresionante" y que "esto lo ha construido el gobierno del presidente Macri", reflexionó: "Por nuestra parte, tenemos que hacernos cargo de no saber encauzar nuestros debates para evitar que algunos actos como los de hoy puedan ser magnificados en demasía, buscando opacar lo que ha sido una movilización histórica".

Por su parte, el legislador porteño de Bien Común Gustavo Vera reclamó que el Gobierno "llame a una urgente concertación económica y social con los diferentes actores y que haya un cambio en la política económica" porque si no "la situación va a tener cada vez más conflictividad".

Por su parte, el senador del PJ-FPV Juan Manuel Abal Medina publicó en su cuenta de Twitter una foto suya en la movilización y la consigna "en defensa del trabajo y la industria nacional".