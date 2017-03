Se inauguró ExpoAgro Locales 08/03/2017 Redacción Leer mas ...

Mientras la central obrera se movilizaba en Capital Federal en contra de la política económica que, aseguran los sindicalistas expulsó cien mil empleos, en un campo de San Nicolás, a la vera de la autopista Rosario - Buenos Aires quedaba inaugurada la 11ª muestra Expoagro con 382 stand (114 más que el año pasado que ocuparon una mayor superficie) pletórica de esperanzas.

La Provincia de Santa Fe ocupó un predio de 2400 metros para su stand institucional que albergó a pymes de Armstrong, Venado Tuerto, Santa Fe, Rosario, Casilda, Avellaneda, El Trébol, Bombal, Firmat y Las Rosas fabricantes de maquinaria, insumos y accesorios para el sector agrícola. El amplio recinto levantado por el Ministerio de la Producción permitirá en estos cuatro días de trabajo (la feria se desarrolla desde este martes 7 al viernes 10) realizar reuniones y encuentros con el sector productivo y se contará con la participación de diversas áreas de la cartera productiva y de otras jurisdicciones del gobierno provincial como la Secretaría de Estado de la Energía y el equipo del Plan del Norte.

El Gobernador de la Provincia Miguel Lifschitz estuvo presente en la inauguración de la feria junto al Ministro de Agroindustria de la Nación Ricardo Buryaile, y posteriormente acompañado por el ex- Gobernador y actual Diputado nacional Hermes Binner y el Ministro de la Producción Luis Contigiani en la apertura del stand provincial.



LIFSCHITZ: "EL CAMPO ES UN SECTOR DE RÁPIDA RECUPERACIÓN"

En diálogo con LA OPINION, el Gobernador acordó que "esta muestra refleja la recuperación y el potencial del sector agropecuario, que es el sector más dinámico de la economía; a la industria le cuesta mucho mas recuperarse". El ng. Lifschitz hizo notar que "esto es muy importante para Santa Fe porque es dependiente del sector agropecuario y cuando al campo le va bien a Santa Fe le va bien; pero no debemos olvidar que no todo es campo, que hay otros sectores de la industria, del comercio, economías regionales, un sector lácteo muy complicado que necesitan de nuestro apoyo porque son lo que tienen menos competitividad y menos capacidad de respuesta".



CONTIGANI: EL FONDO DE INVERSIÓN Y DESARROLLO ES LA DECISIÓN MÁS IMPORTANTE DE ESTE AÑO"

El Ministro de la Producción Luis Contigiani se refirió a la reciente Ley de creación del Fondo de Inversión y Desarrollo de la Provincia de Santa Fe destacando que "es una de las decisiones más importantes del 2017, porque mas allá de la asistencia a los tamberos, a los productores en emergencia, lo que se creó por Ley y ahora por el decreto reglamentario es un fondo de cuenta especial de desarrollo e inversión, una mini estructura que le permitirá a Santa Fe recuperar las facultades financieras de prestar y cobrar".

Contigiani agregó, entusiasmado, que "hace mas de 20 años no teníamos esa facultad de poder prestar a los sectores productivos. Estamos sentando un precedente histórico rumbo a recuperar una facultad bancaria, crediticia que hemos perdido, que la transforma, repito, en una decisión estratégica que estará entre las más importantes de este año".

Detalló que "vamos a tener un andamiaje, un circuito operativo para Santa Fe le pueda dar crédito en forma directa a un comercio, a una empresa, a una industria, a los productores, recupere plata y además tenga soberanía en las condiciones en que prestará esa plata".