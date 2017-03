Dijo que Messi "es un tonto"

Tras varias idas y vueltas, finalmente Lionel Messi viajó a Egipto para promocionar el turismo médico contratado como "embajador" del Tour n' Cure, creado por la farmacéutica Prime Pharma para ofrecer tratamiento de altos costos contra la Hepatitis C en hospitales de El Cairo o Sharm el Sheij, a orillas del mar Rojo.



Además de su presencia en las instalaciones médicas, Messi fue llevado a un tour privado por las pirámides de Egipto, un orgullo nacional y una de las siete maravillas del mundo.

"ES UN TONTO"



Sin embargo, nadie esperaba que su guía -Zahi Hawass, exministro de Antigüedades de Egipto- lo llame "tonto" por su falta de interés.



"Le acompañé por las Pirámides durante media hora. Le expliqué el monumento. Creo que era importante contarle bien las Pirámides porque tiene millones de seguidores en todo el mundo. Es bueno para Egipto y para el turismo", relató el egiptólogo Zahi Hawass de acuerdo a Diario Registrado, y subrayó su decepción luego del viaje del futbolista argentino a su país.

SIN INTERES

Además, sentenció que "no creo que tuviera interés alguno. No vi en su cara ningún interés por lo que le estaba diciendo. Ni siquiera cuando le hablé de las puertas secretas, de los monarcas que ordenaron construir las Pirámides o del reinado de Tutankamón. No pude ver ninguna reacción en su cara".

FUE EDUCADO



Finalmente, Zahi Hawass con ironía señaló "fue muy educado, pero quizás solo le interesa el fútbol".