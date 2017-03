Masiva movilización docente en reclamo de la paritaria federal

BUENOS AIRES, 7 (NA). - Miles de docentes marcharon ayer desde el Congreso al Ministerio de Educación en el primero de los dos días de paro convocados por gremios nacionales, que alertaron con lanzar otra huelga de 48 horas si el Gobierno no llama a paritarias salariales. La protesta afectó el inicio del ciclo lectivo en muchas provincias y dejó a millones de chicos de escuelas públicas sin clases. Según los gremios, unos 50.000 docentes de todo el país marcharon en Capital para llegar hasta el acto central, en medio de una huelga que alcanzó el "95 por ciento de acatamiento" en las escuelas públicas.

"Fue un parazo nacional", sintetizó la secretaria General de CTERA, la santafesina Sonia Alesso, una de las oradoras del acto que realizaron los docentes, y disparó: "Esta es una lección histórica: no nos arrodillamos y no les tenemos miedo".

En tanto, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, consideró que todavía quedan "instancias de diálogo" para seguir tratando de resolver el conflicto. Durante una rueda de prensa, Peña insistió en que "el camino es a través del diálogo, como ya se ha acordado en 12 provincias, y esperamos que las otras 12 puedan acordar", y agradeció a "los maestros y directivos de escuelas que hoy fueron a dar clases".

La huelga se sintió con fuerza, con niveles cercanos al 90% según los sindicatos, en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, La Rioja, Catamarca, Entre Ríos, Chaco, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Misiones, mientras que fue dispar en Chubut, La Pampa, Formosa y Mendoza.

En diversas ciudades del interior también hubo concentraciones y protestas, como en el Puente que une Cipolleti y Neuquén; en Santa Rosa, La Pampa, Misiones, Entre Ríos, Santa Cruz y en la ciudad de Mendoza.

Solo en las provincias de San Luis y Santiago del Estero las clases se iniciaron este lunes con normalidad por los acuerdos salariales alcanzados con anterioridad, mientras que en Salta, Corrientes y Jujuy hubo actividad en la mayoría de las escuelas.

Poco antes de las 11:00, una masiva columna de maestros partió desde el Congreso nacional hasta la sede de la cartera educativa, en calle Pizzurno 935, aunque el ministro Esteban Bullrich, a esa hora se encontraba en Jujuy, junto con el presidente Mauricio Macri, para inaugurar el ciclo lectivo 2017. Allí, el jefe de Estado se quejó por la protesta y lamentó que "muchos hayan elegido el oportunismo del paro" -ver pág. 3-.

Los máximos dirigentes nacionales encabezaron la movilización con una enorme bandera: "Frente Nacional Educativo" y con otra que rezaba: "Apertura de Paritarias. YA", mientras que algunos manifestantes llevaban consignas tales como: "Hoy estoy enseñando"; "En Defensa de la Escuela Pública" y "Esto no es una guerra, es una paritaria".

Los docentes exigen al Gobierno que convoque a paritarias nacionales -que ya fue rechazado en diversas oportunidades por la administración macrista- para fijar un salario de referencia y rechazan la aplicación de un techo a la paritaria del orden del 18%.

El secretario General de SUTEBA, Roberto Baradel, dijo que "la escuela pública no se vende, se defiende". "Marchamos al Ministerio de Educación por una Paritaria Nacional Docente", dijo Baradel. El dirigente subió una foto de la protesta en twitter y agregó: "Multitudinaria y emocionante Marcha Docente para pedir diálogo y una Paritaria Nacional". "El paro es masivo en todo el país", afirmó el líder sindical bonaerense, uno de los principales referentes de la protesta docente y centro de críticas por parte de funcionarios nacionales y provinciales.

Al hablar ante la multitud, Alesso aseguró que los sindicatos esperan que el Gobierno "escuche" y dejó en claro que si no hay convocatoria en las próximas horas, será impulsada una nueva huelga de 48 horas. Alesso compartió el escenario montado sobre un camión frente al Palacio Sarmiento con Carlos Acuña, uno de los tres secretarios generales de la CGT, además de Hugo Yasky y Pablo Micheli, jefes de las dos CTA en vías de reunificación.

La titular de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), Mirta Petrocini, sostuvo que el paro docente tuvo "una adhesión contundente, que supera el 90%" y reiteró que el sindicato está dispuesto "a dialogar" con el gobierno de la provincia de Buenos Aires.

En el mismo escenario se encontraban además Sergio Romero, de la Unión Docentes Argentinos (UDA); Mario Almirón, del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP); Fabián Felman, de la Confederación de Educadores Argentinos (CEA); Héctor Cova, de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y Eduardo López de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-CTERA).

Alesso convocó a los docentes a "militar las paritarias en cada escuela" y a explicarle a los alumnos y docentes que la huelga es "en defensa de la escuela pública y de los derechos laborales de miles de trabajadores".

Después de las 13.30, con la entonación del Himno Nacional Argentino, se dio por finalizado el acto y comenzó la desconcentración de los maestros.