El gobierno provincial defiende su gestión de emergencias en Rafaela Locales 07/03/2017 Redacción El Ministerio de Salud, a través de la Subsecretaría de Emergencia y Traslado, respondió a las críticas formuladas desde el sector privado -con quienes se reunirá hoy- y también desde el Municipio al servicio 107. Anunciaron la llegada de dos nuevas unidades, con el respectivo personal.

Ampliar FOTO ARCHIVO RESPUESTAS./ Tras las críticas, habló el subsecretario de Emergencia y Traslado, Francisco Sánchez Guerra.

En los últimos días, el Sistema Integrado de Emergencia Sanitaria (SIES 107) quedó en el ojo de la tormenta. El pasado sábado 25 de febrero, la Municipalidad de Rafaela emitió un parte de prensa en donde anunciaba que había contratado un médico, "dado que el servicio provincial 107 se encuentra sin médico en el día de la fecha". Casi una semana después, el bloque de concejales del PJ pidió explicaciones por el hecho, preguntó si era normal la ausencia de profesionales y sumó otras cuestiones, como falta de elementos (aspiradores) o la rotura de otros (sirena). Hace algunas horas, se sumó la denuncia de un privado, afirmando que recurriría a la Justicia, para cobrar los servicios prestados al Estado desde 2010 y que no le habían sido abonados. Ante esta situación, la Provincia decidió contestar.

“El SIES es un Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias, forma parte de una RED de Salud en la que se articula con todos los niveles a lo largo y ancho de la Provincia. De allí la importancia de la coordinación con municipios y comunas, y la coordinación entre lo público y lo privado”, definió como punto de partida el subsecretario de Emergencia y Traslado, Francisco Sánchez Guerra. En este marco, el SIES 107 “garantiza la cobertura del servicio de emergencias y traslados en toda la Provincia, no sin dificultades, pero siempre trabajando en forma integrada con todos y sin un direccionamiento particular”, continuó el funcionario.

Así, el Gobierno provincial salió a responder a la Municipalidad de Rafaela, que el último fin de semana de febrero advirtió que el servicio 107 no contó con un médico en su equipo, y a una empresa de emergencias del sector privado de esta ciudad que reclama una deuda por atender urgencias.

Sobre las declaraciones del titular de esta empresa prestataria del servicio de emergencias privado de Rafaela, el Subsecretario advirtió que “muestran una lógica mirada comercial basada en la producción y ley de oferta y demanda. Lo que él ve como gasto son nuestras dotaciones, las actuales, con recursos tecnológicos de primer nivel y ofreciendo servicios a toda la población. No anteponemos una cobertura social o de seguros al servicio”.

Sánchez Guerra también se refirió a los hechos producidos el último fin de semana largo y, si bien reconoció algunos inconvenientes similares a los que se producen en toda la provincia, aclaró que “desde el Ministerio, a través de esta Subsecretaría en este caso, utilizamos todos los modelos, formales e informales, para resolver esta situación, siempre garantizando el acceso a la salud de toda la población”.

“Ese fin de semana, por motivos desconocidos, se informó por las redes sociales la carencia de nuestro sistema, instando a la población a comunicarse con un número telefónico de un servicio, no sólo en contar con los recursos, sino también en desactivar esta acción técnicamente incorrecta”, explicó.

Sánchez Guerra también se refirió a reclamos que se le realizaron cuando toma contacto personalmente con las autoridades del Municipio. “Creo que se trató de una situación exagerada y ficticia porque todas nuestras comunicaciones están grabadas y lo referido como tal no había ocurrido”, argumentó.

“Posterior a esto surge el pedido de informes de los ediles, donde se hace mención a protocolos y faltas estructurales que carecen de veracidad”, aclaró el funcionario. En declaraciones a "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz), indicó que "dijeron que no funcionaban una sirena y un aspirador. Estos son portátiles, se suben y se bajan de las ambulancias. Y respecto de la sirena, puede que ocurra, como cuando a alguno de nosotros se le rompe el guiño del auto. No debemos ir así, pero no nos inhabilitan a cumplir con nuestras funciones. Las unidades que tenemos en Rafaela están en óptimo estado".

Sobre la deuda que denuncian desde el ámbito privado, el Subsecretario explicó que “al inicio de nuestra gestión tengo una comunicación telefónica con el abogado de una empresa que brindaba estos servicios en la ciudad de Rafaela y que realizaba un reclamo similar, siendo coherentes con nuestro trabajo integrado y, no desconociendo que en emergencias se requiere la colaboración entre todos invité a esta empresa a realizar un acercamiento técnico para estudiar las demandas y trabajar en el futuro. Nunca tuvimos respuesta”.

Adelantó que en la jornada de hoy, mantendrá una reunión con los empresarios del rubro para determinar cambios en el sistema, para que los servicios que realicen los privados, queden registrados en la Provincia (no como ocurre ahora).



ESPECTACULOS PUBLICOS

Con respecto a los espectáculos de índole pública-privada, el subsecretario expresó que “es cierto que participamos, esto no es gratuito y las dotaciones utilizadas al igual que los móviles son los que no están en servicio. También es verdad que no se persigue un fin lucrativo como pueda tenerlo una empresa privada, pero para nosotros es clave participar lo más cercano posible a este potencial evento crítico. Dentro o fuera de un evento que suma un número considerable de personas es clave que participemos. Ahora reconociendo idoneidades, no participamos en forma directa en la asistencia en pista”.

Para finalizar Sánchez Guerra reiteró que “nuestra meta es el trabajo integrado, perseguimos esto en toda la provincia, no compitiendo, si colaborando, no atacando o agrediendo, si acordando. Al mismo tiempo defendió “el trabajo realizado por todos los actores de esta Subsecretaría, la tecnología, las capacitaciones, el compromiso, supera con creces a cualquiera que quiera denostarnos”.

Por último, el actual Subsecretario expresó que “lo que este empresario dijo al referirse a los dichos del anterior subsecretario, Dr. Jorge Stettler, son las acciones que se están llevando adelante. Los recursos y el tiempo son inconvenientes similares en toda gestión, pero nunca son impedimentos para nuestro sistema integrado”.