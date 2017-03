SanCor pidió auxilio, pero el Gobierno decidió no ayudar Locales 07/03/2017 Redacción La reunión entre directivos de la cooperativa y el presidente Macri se produjo hace 2 semanas. Le habrían pedido una ayuda financiera de $ 4.000 millones.

Ampliar FOTO ARCHIVO A LA DERIVA. SanCor no encuentra salida de su situación.

La historia reciente de SanCor Cooperativas Unidas Limitada está signada por ayudas, pedidos, marchas y contramarchas y, de acuerdo a las informaciones que llegan desde Sunchales, donde está su casa central, la situación está cada vez más complicada.

Ahora, y en medio de una fuerte crisis acompañada de rumores que van desde su venta hasta el cierre mismo de la láctea, medios nacionales difundieron que directivos de la organización se reunieron con el mismísimo presidente Mauricio Macri con el objetivo de conseguir una ayuda. En el encuentro le habrían presentado al titular del Ejecutivo Nacional un plan de reestructuración y un pedido de auxilio financiero por $ 4.000 millones.

Por lo que trascendió, el Presidente les habría dicho que no entendía, cómo después de haber vendido parte de una de sus líneas de productos y en dificultades financieras, habían aprobado una paritaria con el gremio que implicaba un 40% de aumento en los sueldos, complicando al resto de la industria. Y les habría recordado que ya les habían prestado $ 250 millones.

El último sábado en Mendoza, el ministro de Agroindustria Ricardo Buryaile fue contundente ante la pregunta que le realizó un periodista del diario Clarín: “SanCor vendió una de las líneas más importantes que tenía y debe reestructurar su deuda. En 2016 le dimos un auxilio financiero de más de $ 250 millones y ellos convalidaron subas salariales con pautas que no puede dar una empresa en su situación. No los vamos a ayudar financieramente. Pero nos vamos a sentar con ellos para asistirlos en un replanteo. SanCor nos preocupa mucho, son muchas fuentes de trabajo”, señaló Buryaile a este diario.

La cooperativa emplea a un total de 3.987 personas, con un sueldo promedio de bolsillo de $ 40.000.

Los $ 250 millones que aportó el Gobierno a SanCor fue a través de un crédito concedido a partir de la presentación de un plan de negocios por parte de la empresa.

Ahora, la láctea de Santa Fe y Córdoba negocia otro crédito por US$ 450 millones con distintos bancos para capear la crisis, sin aportes del Estado.

SanCor atribuyó su situación al estado general del sector. La Serenísima cerró una planta en Rufino, Santa Fe, que estaba procesando menos leche de la necesaria para justificar la operación.

La producción de lácteos cayó un 10% el año pasado y en lo que va de 2017, por las inundaciones en la principal cuenca lechera, se derrumbó hasta un 20%.