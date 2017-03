Juveniles de CRAR de pretemporada por Córdoba Deportes 07/03/2017 Redacción Las M's del Círculo Rafaelino compitieron en el torneo "Toro Arriba" que fue organizado por Córdoba Rugby el último fin de semana. La M-16 rafaelina cayó en semis. El sábado comienza el Argentino de Uniones y Santa Fe recibirá a Buenos Aires en Rafaela.

BUENAS PRUEBAS. / Las Juveniles de CRAR se presentaron en Córdoba y jugaron varios encuentros.

Las Divisiones formativas del Círculo Rafaelino de Rugby dijeron presente en la segunda edición del torneo ‘Toro’ Arriba’ de Juveniles M-15, M-16 y M-17 que fue organizado por el Córdoba Rugby y tuvo lugar durante este fin de semana.

Más allá del resultado deportivo, la experiencia fue estupenda en este viaje de pretemporada que realizaron. El M-16 de CRAR llegó a semifinales del certamen y perdió con Athletic, que luego fue campeón. Anteriormente le habían ganado a Tala, Tablada y Alianza, mientras que ya habían caído contra uno de los dos equipos que presentó Córdoba Athletic.

Por su parte, el M-15 del ‘Verde’ venció a Conas de Villa Giardino, igualó con Córdoba Athletic y cayó con Tala.

El M-17 del Círculo Rafaelino superó a Mañke Rugby Club de La Calera, y perdió ante Athletic y la Tablada.

Los más grandes de Juveniles, los M-19, también viajaron y disputaron un amistoso ante Córdoba Rugby en el cual fueron derrotados por sólo un try en una estupenda prueba.

Las M’s de CRAR se preparan para el torneo Apertura de la Unión Santafesina de Rugby, primer certamen de la temporada 2017 oficial que estará comenzando el sábado 1 de abril.



SANTA FE RECIBE A

URBA EN RAFAELA

Comenzó la cuenta regresiva. El próximo sábado empezará a jugarse el Campeonato Argentino de Juveniles y Rafaela será sede del debut del seleccionado de Santa Fe ante Buenos Aires, el bicampeón del certamen.

El representativo USR logró el ascenso a la Zona Campeonato el pasado año, plantel que tuvo al hoy pumita Mayco Vivas entre sus filas, y para este nuevo proceso el equipo dirigido por Diego Coll cuenta con la presencia de seis jugadores del Círculo Rafaelino de Rugby. Ellos son: Octavio Capella, Manuel Mandrille, Andrés Passerini, Benjamín Acosta, Juan Coyne y Tomás Lavalle.

El programa completo de la primera fecha de la Zona Campeonato: Zona 1: Santa Fe vs Buenos Aires, Córdoba vs Tucumán. Zona 2: Salta vs Cuyo, Rosario vs Mar del Plata.

Mientras que en la Zona de Ascenso estarán jugando: Zona 3: Oeste vs Noreste, Austral vs Santiago del Estero; Zona 4: Sur vs Alto Valle, Entre Ríos vs San Juan.