Ya rige el nuevo diseño de la licencia de conducir

Ayer comenzaron a regir las modificaciones implementadas en la nueva licencia nacional de conducir, en los 90 Centros de la provincia de Santa Fe y en todo el país, en forma simultánea. Este documento incorpora más información del conductor y nuevas medidas de seguridad.

“La innovación más importante en este nuevo diseño es quizás la identificación del conductor «principiante», que es aquella persona que no posee licencias previas de ningún tipo (ni nacionales, ni provinciales), o que posee una antigüedad inferior a 6 meses de conducción”, precisaron desde la Agencia de Seguridad Vial. Esta condición figura en la nueva credencial expresando el plazo hasta el cual la persona se considera en esa situación, debiendo esta cumplimentar las restricciones de circulación establecidas en la ley de tránsito. Por último, un nuevo dato que se agrega al plástico, es el número de CUIL del solicitante.

En nuestra ciudad también comenzó a funcionar y no se registraron complicaciones. En diálogo con LA OPINION, el secretario de Gobierno y Ciudadanía, Delvis Bodoira, expresó que "no tuvimos problemas con los nuevos requisitos, porque aceptamos la constancia que otorga AFIP", dijo el secretario en relación a la petición del CUIL, algo que es nuevo.

Además, dijo que "el sistema de la Agencia Provincial de Seguridad Vial como en otras oportunidades va mejorando con el uso y a veces tenemos algunos cortes de sistema pero todos son para mejorar como en este caso", agregó.



NUEVO SISTEMA NACIONAL

Con la implementación de un nuevo Sistema Nacional de Licencias de Conducir se intenta normalizar criterios en todo el país. El nuevo modelo permite unificar los los requisitos de evaluación de aptitudes, conocimientos y capacitación para emitir la licencia, unificar el formato y las medidas de seguridad de las licencias. Por otro lado, también posibilita unificar la base de datos del Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito.