La CGT se moviliza contra el Gobierno Nacionales 07/03/2017 Redacción LA ENTIDAD PREPARA UN PARO GENERAL

BUENOS AIRES, 7 (NA). - La CGT, con el acompañamiento de las dos CTA, los movimientos sociales y agrupaciones políticas, realizará hoy una masiva movilización al Ministerio de Producción en rechazo a las medidas económicas del Gobierno, en la que además podrían anunciar la fecha del primer paro general contra la gestión de Mauricio Macri. En medio de las críticas de la Casa Rosada por considerar que la marcha tiene "fines políticos", la central obrera logró apoyos de varios sectores políticos y sociales para confluir en esta marcha que se realizará a metros de la Plaza de Mayo, frente a la cartera de Producción, donde se montará un escenario.

Los únicos oradores del acto serán los integrantes del triunvirato de la CGT, Juan Carlos Schmid, Héctor Daer y Carlos Acuña, quienes pronunciarán sus discursos desde las 16:00, mientras que sobre el escenario sólo estarán la veintena de miembros del Consejo Directivo de la central. Allí, los jefes cegetistas darán discursos con fuertes reclamos por la defensa de la industria nacional y contra los despidos registrados en ese sector y otros de la economía, aunque la mayor expectativa estará en si finalmente anuncian la fecha exacta del paro.

Acuña adelantó este lunes, al hablar durante el acto de la marcha docente, que el paro sería a fin de este mes o principios de abril e insistió: "Ya lo tenemos el paro nacional, quédense tranquilos".

Por su parte, Schmid ratificó las palabras de su colega sobre la posibilidad de ir a la huelga a fines de marzo o primeros días de abril, y señaló: "Partimos desde distintos visiones con el Gobierno. Ellos creen que hay grandes bondades del sector agropecuario y la minería pero eso es primarización, nosotros queremos una combinación entre industria y campo".

"Va a haber una movilización (mañana) y, a partir de la movilización, esperemos que el gobierno tenga rectificaciones. De no haber rectificaciones, va a haber una medida de 24 horas", subrayó Daer, al retirarse de una reunión que tuvieron los dirigentes cegetistas para ultimar los detalles de la marcha.

Desde antes del mediodía comenzarán a concentrarse las diferentes columnas y desde distintos puntos de las inmediaciones de la Plaza de Mayo avanzarán hacia el Ministerio que conduce Francisco Cabrera.

Se esperaba también la presencia de agrupaciones políticas, columnas del PJ y militantes de organizaciones kirchneristas como La Cámpora, luego de que Cristina Kirchner exhortara a acompañar la marcha gremial, pese a que los referentes cegetistas tomaron distancia de ese respaldo de la expresidenta y pidieron que no se hiciera un "uso político" de la protesta. Por su parte, el secretario general de la CTA Autónoma, Pablo Micheli, confió en que durante la marcha sindical se anuncie un paro nacional: "No veo que haya posibilidades de que mañana no se anuncie un paro. Desde octubre del año pasado que (el ministro de Trabajo, Jorge) Triaca no nos atiende el teléfono", enfatizó.