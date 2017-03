Máximo y Florencia Kirchner niegan delitos y pidieron su sobreseimiento

BUENOS AIRES, 7 (NA). - Máximo y Florencia Kirchner declararon ayer como imputados en la causa "Los Sauces" y, a través de dos escritos, negaron haber cometido delitos por el alquiler de propiedades, denunciaron una "persecución política y judicial" en su contra y pidieron su sobreseimiento. Ambos jóvenes se presentaron en los Tribunales de Comodoro Py para hacer su descargo ante el juez federal Claudio Bonadio un día antes de que lo haga su madre, la expresidenta Cristina Kirchner, quien fue citada para este martes a las 9:00 por la misma causa que investiga si los Kirchner cometieron delito al alquilarles propiedades a quienes concedían obra pública o negocios con el Estado, como los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López.

En medio de una movilización de apoyo de La Cámpora y ante un fuerte operativo de seguridad en los Tribunales, Florencia Kirchner llegó poco antes de las 9:00 y, sin formular declaraciones al ingreso ni a la salida, dejó un escrito similar al que minutos más tarde acompañaría su hermano y se negó a responder preguntas.

"La única y verdadera causa por la que se me llama a prestar declaración indagatoria es por ser la hija de Néstor y Cristina", señaló Florencia Kirchner en el escrito, en el cual se quejó de que su salario de 50.000 pesos mensuales como accionista de la empresa se encuentre embargado por decisión de la Justicia en la causa Hotesur, en la cual ella y su madre son investigadas por el alquiler de los hoteles de la familia.

La joven cuestionó además que se la acuse de "haber integrado una asociación ilícita que habría comenzado a desarrollar sus designios criminales desde el mes de mayo de 2003, o sea cuando solo tenía 12 años" y advirtió que fue en 2006 cuando se constituyó la sociedad, es decir que ella tenía solo 16.

"Me veo obligada a aclarar que en ningún momento de mi vida integré una asociación criminal ni tampoco participé en maniobras de lavado de activos de origen ilícito", sostuvo y agregó que su relación con Los Sauces SA se inicia "como consecuencia del episodio más triste" de su vida, en referencia a la muerte de su padre Néstor Kirchner, ocurrida en 2010, y a la herencia recibida.

"Está claro que no estamos ante un problema jurídico, sino ante un ejemplo liso y llano de persecución política y provocación por ser la hija de los expresidentes Néstor Carlos Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner", indicó la joven cineasta respecto a Los Sauces, a la que calificó como una "típica sociedad familiar caracterizada por el vínculo de confianza de sus miembros".

Máximo Kirchner presentó también, con el patrocinio del abogado Carlos Beraldi, un escrito similar en el que sostuvo que es víctima de una "persecución política y judicial" así como de un "hostigamiento mediático". Puntualmente, aseguró que la causa tiene la intención de "perseguir a los dirigentes políticos opositores, para proscribirlos y con el evidente objetivo de ocultar los graves problemas económicos y sociales que el mismo Gobierno le ha causado a vastos sectores de la sociedad". "Resulta evidente que están decididos a proscribir a la expresidenta de la Nación", agregó en alusión a su madre y en el arranque de la campaña electoral para las próximas legislativas, en las que Cristina Kirchner podría ser candidata.

Máximo Kirchner también remarcó que todos los alquileres fueron cobrados por transferencia bancaria, que es una empresa de carácter "familiar" y que "este proceso supuestamente ´judicial´ es la muestra más palmaria de la campaña de persecución y hostigamiento de la cual es víctima" tanto él como su familia. "Sin embargo, el saqueo del Estado por parte de los conspicuos miembros de la Patria contratista, los escándalos del Correo Argentino, Avianca-MacAir, el escándalo Arribas, entre otros tantos, los miles de despidos, el recorte de las jubilaciones, todas las mentiras de campaña y la crisis social desatada por la aplicación de las mismas políticas neoliberales que llevaron al país a la ruina no pueden ser ocultadas a través de este ni cualquier otro expediente judicial", denunció.

El diputado y líder de La Cámpora también cuestionó que acusen a la empresa de ser "un enjambre societario" y, al respecto, le advirtió al juez Bonadio: "¿Sabe Vuestra Señoría para qué se hace un enjambre societario? Simple, para ocultar los verdaderos dueños y evadir impuestos fugando capitales de dinero de la corrupción, entramado revelado a nivel global con el escándalo de Panamá Papers".

"Enjambre societario, vuestra señoría, es una caracterización que les cabe a las más de 50 sociedades offshore (radicadas en paraísos fiscales y no declaradas) del presidente Macri", apuntó. La concurrencia de los hijos de la expresidenta se produjo en medio de un fuerte operativo de seguridad que incluyó 400 gendarmes y casi 200 integrantes de Policía Federal, que estuvieron custodiando el exterior así como el interior de Comodoro Py.

Como parte del operativo desplegado, la mitad del cuarto piso de los tribunales, donde Bonadio tiene su despacho, estuvo bloqueado al acceso y la cara principal del edificio amaneció vallada, por lo que Máximo y Florencia ingresaron por la puerta lateral.