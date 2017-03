Frenan ingreso de Avianca al mercado aéreo "low cost"

BUENOS AIRES, 7 (NA). - El presidente Mauricio Macri anunció ayer el Plan Aerocomercial, con el inicio de operaciones de la compañías ´low-cost´, aunque por ahora no serán otorgadas las nuevas rutas aéreas a la empresa Avianca, a la espera de la resolución de causas judiciales por una denuncia sobre supuesto "conflicto de intereses".

El jefe de Estado presentó el plan durante un acto que encabezó en el Salón Blanco de la Casa Rosada, donde remarcó que con la iniciativa se apunta a lograr más y mejor conectividad en el país, con una inversión "superior a los 22.000 millones de pesos y la generación de 25.000 puestos de trabajo".

Ante un posible nuevo escándalo como el que se generó con el Correo por presunto "conflicto de intereses" entre el Estado y empresas vinculadas al mandatario, se definió postergar el desembarco de Avianca, compañía que en 2016 adquirió la firma Macair Jet, propiedad del grupo Macri.

El acuerdo con Avianca será revisado por la Oficina Anticorrupción y además se le aplicará el filtro de los decretos que firmará el Presidente en breve para regular los casos de conflicto de intereses en materia de contrataciones o licitaciones, tal como anunció en su discurso de la semana pasada frente a la Asamblea Legislativa.

En aquella jornada del 1 de marzo, el fiscal Jorge Di Lello imputó al Presidente, a su padre Franco Macri y a funcionarios y empresarios por "presuntas irregularidades" en la concesión de rutas a Avianca.

En el caso de FlyBondi, la otra low-cost que ya recibió rutas aéreas pero que aún no recibió aprobación, el Gobierno está esperando un "informe sobre contratación de aviones", detalló el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, en una conferencia que brindó junto al jefe de Gabinete, Marcos Peña, tras el acto.

El mandatario habló que el país ingresará en una "revolución de aviones" y que se cumplirá el objetivo de que los 10 millones de pasajeros que empleaban el avión en forma anual en 2015 pasen a ser 21 millones en 2019. Dijo además que el plan "gira sobre tres ejes fundamentales que es potenciar la capacidad de servicio de Aerolíneas Argentinas, incorporar empresas interesadas en realizar nuevas rutas e incrementar de modo significativo la infraestructura en el país vinculada con la actividad".

Además se contempla una disminución del costo de los pasajes con la llegada de tres nuevas empresas, Alas del Sur, American Jet y Andes, que recibieron 135 rutas, y otras dos, FlyBondi y Avianca, que aún tienen que recibir la aprobación. Permitirá también que los usuarios realicen vuelos nacionales e internacionales sin necesidad de pasar obligatoriamente por los aeropuertos de la Capital Federal, con lo cual se reducirán los tiempos de viajes y las esperas, entre otros beneficios.

"Esto va en línea con el desarrollo, con unir a los argentinos, y marca que la Argentina se está poniendo de pie. No vamos a tomar más atajos, no más mentiras", sostuvo Macri en un acto en el que participaron gobernadores e intendentes. Por su parte, Dietrich dijo que Andes (operará 21 rutas) y American Jet (13 rutas) comenzarán a operar en los próximos días mientras que Alas del Sur estará en condiciones de hacerlo cerca de fin de año.