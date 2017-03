Trullet asumió en Libertad Deportes 07/03/2017 Redacción FEDERAL A

Ampliar FOTO F. MELCHIORI EN CONFERENCIA. Carlos Trullet fue presentado en sociedad como el nuevo DT de los Tigres.

(Especial para LA OPINION). A través de una conferencia de prensa, la dirigencia de Libertad de Sunchales presentó este lunes al mediodía a Carlos Trullet como el nuevo entrenador de los Tigres para afrontar la segunda parte del Federal A. Además de los dirigentes aurinegros estuvo presente José María Rolfo, quien fue por unos días el DT interino tras la abrupta salida de Danilo Tosello. El Polaco, además de manager de la institución, será el ayudante de campo del entrenador santafesino. Ante la consulta de los medios sunchalenses, el ex técnico de Unión de Santa Fe, Atlético de Rafaela y Ben Hur, entre otros, comentó que “vengo a Libertad porque es un club serio y con historia y espero dejar una huella en la institución, tal como lo hice en otros lados donde estuve. Me encontré con un plantel corto pero es un buen grupo, y los vi con ganas y anímicamente, los jugadores están muy bien, con mucha predisposición. Así que estamos con muchas ganas de comenzar a trabajar. A algunos conozco, otros no, y tenemos una semana de trabajo para llegar en buenas condiciones al reinicio del torneo”. Trullet, que estuvo viendo el pasado viernes el amistoso de los Tigres ante Ferro, agregó que “necesitamos mucha humildad y entrega. El objetivo sin dudas va a ser mantener la categoría”. Por último, acotó que “es un placer trabajar cerca de la ciudad donde uno vive -en Rafaela-. Es un lindo desafío como para lograr algo importante”.

Cabe señalar que Libertad jugará la Fase Reválida, donde intentará primero asegurase la permanencia y luego clasificar para el segundo ascenso al Nacional B. Por ahora, y si es que el fútbol se reanuda, el debut de Trullet en los aurinegros sería el 17 de marzo como visitante de Defensores de Pronunciamiento.